Dømt til 15,5 års fengsel for drap på Dan Eivind Lid

Dommen fra Agder tingrett var klar fredag ettermiddag.

Tre menn sto tiltalt for drap og ran av Dan Eivind Lid i Lids hjem i Kristiansand i oktober i fjor.

En mann i 50-årene er i Agder tingrett dømt til 15,5 års fengsel for drapet på Dan Eivind Lid.

En annen mann i 40-årene er frikjent for drap, men er dømt til åtte års fengsel for grovt ran med døden til følge.

En tredje mann i 30-årene er dømt til tre års fengsel for ran.

Ankes

Den drapsdømte mannens forsvarer, advokat Torleiv Drangsland, sier til TV 2 at dommen vil bli anket.

– Klienten min er svært skuffet over resultatet, men er glad for å bli trodd på at det ikke er han som har utøvd selve drapet. Jeg mener dommen er svak, og den kommer til å bli anket, sier han.

– Det er påfallende hvordan straffskyld vurderes ulikt for min klient og medtiltalte når bevissituasjonen er helt lik. Det viser at tingretten ikke har turt å frifinne begge to, og at dommerne har følt at de måtte konstruere det opp slik at de fikk minst én domfellelse for drap, sier Dragsland.

– Lettet

Mannen som er frikjent for drapet, men dømt for grov vold, er svært lettet over dommen.

– Så registrerer vi samtidig at han er dømt for et grovt ran med døden til følge, noe han har nektet straffskyld for. Etter helgen skal vi sette oss ned og vurdere om vi skal anke dommen, sier hans forsvarer Morten Andreassen til TV 2.

Pågrepet etter flere uker

Det var på ettermiddagen 3. oktober i fjor at Sian-aktivisten Dan Eivind Lid ble funnet død i sitt hjem i Suldalen i Kristiansand.

Det gikk over to uker før de tre tiltalte ble pågrepet av politiet. Påtalemyndigheten mener at han ble drept natt til 3. oktober etter at han ble utsatt for omfattende vold.

Lid døde av kvelning. Påtalemyndigheten mener at drapet skjedde i forbindelse med at de tre skulle rane Lid, og at det hele var godt planlagt.

Ifølge aktor Leif Aleksandersen hadde 36-åringen en uke før drapet fått vite at Lid hadde fått igjen 168.000 kroner på skatten og at Lid skal ha kjøpt en større mengde amfetamin.

– Retten må vektlegge at drapet er gjort for å skjule en annen forbrytelse, det grove ranet. Det er også skjerpende at drapet er begått av flere i fellesskap, sa aktor Morten Formo i retten, ifølge Fædrelandsvennen.

Lid var et aktivt medlem av SIAN, og det ble kort tid etter drapet spekulert i hvorvidt dette kunne ha noe med motivet for drapet å gjøre. Dette er senere avkreftet.