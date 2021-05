Eieren reddet hesten fra å blø i hjel – nå henter de inn millioner

Men reisen har vært lang for hesteeier Ernestas Tijunelis. På veien har han mistet sin bestevenn og fryktet å miste flere.

Datoen er 9. mai 2021. Det er duket for det største travløpet i Finland, «Finlandia Ajo». Ingen norsk hest har noensinne vunnet her.

Men den anerkjente kusken Vidar Hop håper å gjøre den norske travhesten Hickothepooh til den første.

Hestens eier, Ernestas Tijunelis, orker ikke engang å se på. Så mye betyr løpet for ham.

Vinneren av løpet får 1,1 millioner kroner, men den gjeveste prisen for seier er billetten til «Elitloppet»: Det største travløpet som er.

Men for Tijunelis handler det om langt mer enn det.

Det handler om alt han har opplevd på de ni årene etter at han og bestekompisen kjøpte «Hicko», som han kaller hesten.

– Han fikk aldri oppleve det som jeg har fått opplevd med «Hicko», forteller Tijunelis til TV 2.

For de siste syv årene har eieren vært alene med hesten.

– Han betyr veldig mye for meg, og med alt det som har skjedd. Det er min bestevenn.

At «Hicko» i det hele tatt står på startstreken denne dagen i Finland, er et mirakel i seg selv.

– En stor brikke i livet

I 2004 fikk litaueren Ernestas Tijunelis en sommerjobb på hestegården til travtrener Trond Anderssen i Hønefoss. På gården er det rundt 80 travhester.

Etter den sommeren flyttet han fra Litauen, og har jobbet og bodd på gården siden.

– Trond og hele familien hans betyr veldig mye for meg. Jeg var hjemme i Litauen nesten bare én time hjemme før jeg fant ut at jeg ville tilbake, forteller Tijunelis.

Og i 2012 bestemte han seg for å bli hesteeier selv. Sammen med bestevennen kjøpte de hesten «Hickothepooh» på auksjon.

– Vi likte den, vi kjøpte den. Vi gikk «all in».

De to skulle gjøre «Hicko» så god som mulig sammen. De trente hesten selv, og hadde store drømmer.

Men bare to år etter at hesten ble kjøpt, fikk bestevennen kreft og døde.

Det var utrolig tungt. Vi hadde store planer sammen. Ernestas Tijunelis

UNIKT BÅND: De to har vært sammen nesten daglig i ni år. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Tijunelis fortsatte å ta vare på hesten. Og sammen gjorde de utrolige ting. «Hicko» satte tre banerekorder i Norge, og løp inn flere hundre tusen kroner.

– Hesten betyr utrolig mye for ham. Han har gjort alt selv. Den blir som en god kompis, og den er en stor brikke i livet hans, sier trener Trond Anderssen til TV 2.

I 2019 hadde «Hicko» aldri vært bedre. Men på vei til et travløp i Finland var han millimetere fra å dø.

– En stor tragedie

«Hicko» var vant med å fly, men hadde bare reist i container. For første gang skulle han bruke rampe, og da gikk det virkelig galt.

Hesten ble skremt, kastet seg bakover og skar opp halsen på en stålkant. Én millimeter fra hovedpulsåren.

Det var en stor tragedie. Det var et dårlig opplegg, og han var veldig nærme å dø. Ernestas Tijunelis

Han forteller at han tok hesten rett i bilen igjen, og kjørte tre mil til nærmeste klinikk for å komme til en veterinær som kunne lappe han sammen igjen.

«Hicko» måtte sy 60 sting. Eieren var lykkelig for at hesten klarte seg, men fryktet veien videre. Hester pleier å takle hendelser som dette svært dårlig, forklarer han.

ALVORLIG SKADE: Her hadde akkurat Hickothepooh sydd 60 sting. Foto: Privat

Litt over et halvt år senere var hesten tilbake og klar for løp. I comebacket vant han. Likevel var det noe som ikke stemte.

– Gleden for å løpe var borte, og han fungerte ikke som han skulle. Du skal ikke be hester løpe hvis de ikke vil, sier Tijunelis.

Men Hickothepooh kom sterkere tilbake. Hesten fikk hjelp psykisk og fysisk. Det hjalp å gjøre noe helt annet.

– Han begynte med dressur, svømmetrening, og etter hvert kom gleden for trav tilbake, forklarer Tijunelis.

Til tross for at hesten aldri hadde sett bedre ut, kom nok en alvorsmelding som skulle prege hesteeieren.

– Hele stallen tok det tungt

For i julen 2020 kjente travtrener og gårdseier Anderssen at noe var galt. Han fikk svulster på kroppen, og i mars konstaterte legene at han hadde fått kreft.

– Da jeg fikk beskjeden, tenkte jeg først på at det samme skjedde med kompisen min, og så dette. Så jeg tok det veldig tungt. Hele stallen tok det tungt, forklarer Tijunelis.

Mens hesteeieren og Hickothepooh forberedte seg for sesongstart, måtte Anderssen kjempe en helt annen kamp.

GIR ENERGI: Ernestas Tijunelis (t.v) sammen med Hickothepooh og travtrener Trond Anderssen (t.h). Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Treneren jobber fortsatt med å vinne over kreften, men har fått en medisinering som har effekt.

– Jeg er ved god tro, sier Anderssen.

Og Anderssen trekker frem et visst øyeblikk i mai som også ble ekstra spesielt for ham.

– Det ga meg så mye energi i en tung periode, understreker han.

Den største seieren

For den dagen i Finland, den 9. mai, skjedde det som verken travtrener Anderssen eller hesteeier Tijunelis knapt hadde turt å drømme om.

Kusken Vidar Hop og Hickothepooh lå nest sist, men begynte å klatre i feltet rundt siste sving.

– Han fikk den tunge veien og sprintet alt han kunne, forklarer hesteeieren entusiastisk.

På det 50 meter lange oppløpet skjøt «Hicko» til med en enorm fart. Hest etter hest ble fraløpt. Over målstreken var den norske hesten soleklart først.

DRØMMEPAR: Hickethepooh og Ernestas Tijunelis. Foto: Brede Bleiklie Thomassen /TV2

«Hicko» ble første norske hest til å vinne «Finlandia Ajo». I tillegg sikret han seg en plass i «Elitloppet» i Stockholm i slutten av mai.

– Det var helt ubeskrivelig. Jeg har faktisk fortsatt ikke ord, sier Tijunelis.

På løpsdagen kunne en se en tydelig preget hesteeier. Tårene rant da han innså at han og «Hicko» hadde klart det.

Det første jeg tenkte på da var kompisen min. Ernestas Tijunelis

– At de står der i dag, med hele den historien. Det er bare helt fantastisk, sier Anderssen.

Nå har Hickothepooh kjørt inn over tre millioner kroner i løpet av karrieren.

– Så hva er drømmen nå?

– Vi har kommet til «Elitloppet». Det er alltid en ny drøm, men vi har vel på en måte kommet i mål. For bare det å ha kommet dit er nesten som en drøm, avslutter Tijunelis.