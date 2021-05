Andre generasjon av elektriske Kia e-Soul har for lengst blitt en godt kjent bil på norske veier. Hadde det ikke vært for store leveringsproblemer i starten, ville det også vært mange flere av dem.

Nå kan du også få den i en helt ny variant – nemlig som varebil.

Da fjernes baksetene og det settes inn en skillevegg. En gang i tiden ville dette bety at bilen fikk grønne skilter. Men elbiler har ingen avgifter, så de har hvite skilter, også som varebil.

Faktisk er det slik at mens du sparer mye penger på å bygge om diesel- og bensinbiler til varebil – er det i stedet en kostnad forbundet med å gjøre det med en elbil. Det er jo tross alt en liten ombygging. 14.000 ekstra kroner må du ut med.

I utgangspunktet høres det kanskje ikke fristende ut å gjøre en personbil om til en toseters varebil. Men for en del god kan dette være en smart løsning: Du får plassen til en varebil – og komforten til en personbil.

Kan kjøres i gågate

– Elektriske varebiler har noen klare fordeler knyttet til bompenger og parkering – og at den kan gjøres om til personbil når som helst, uten at det koster noe ekstra, sier Mette Simonsen Sauge i Kia Norge.

I tillegg har disse mulighet til å kjøre i gågater og større sjanse for å vinne kommunale anbud.

– Det er imidlertid viktig å påpeke at den ikke kan registreres som varebil klasse 2. Dermed får den heller ikke støtte fra Enova, understreker Simonsen Sauge.

Uten baksetene blir det flatt gulv og mye plass. Festekroker i gulvet skal gjøre det enklere å sikre lasten.

God rekkevidde

e-Soul har en oppgitt rekkevidde på opptil 452 kilometer, er godkjent for å ha opptil 100 kilo på taket og trekke tilhenger på opptil 300 kilo. Her er det imidlertid viktig å huske på at mye last innebærer betydelig dårligere rekkevidde.

Varerommet er 90 cm høyt og bredden er på det meste 119 cm. Lengden fra skillevegg og til bakluka er ca 130 cm. Men det er også en luke på 20 x 20 cm i skilleveggen for lengre gjenstander på opptil 228 cm.

Og ja, det er plass til en Europall i varerommet.

Foran er alt som i en vanlig e-Soul. Skilleveggen kan justeres avhengig av hvor du har mest behov for plass.

Lang garanti

For øvrig er bilen identisk med personbilutgaven. Det betyr at du har sju års garanti, tilgang på to batteristørrelser, to motorstørrelser og tre utstyrsvarianter.

Toppmodellen med 64 kWt batteri har faktisk blitt målt til høyere rekkevidde enn den offisielle, av NAF. Her yter motoren 204 hk. Med denne gjør e-Soul 0-100 km/t på 7,6 sekunder.

Hurtiglading klarer den med opptil 100 kW.

Prisene på e-Soul starter på 319.000 kroner – så kommer altså varebilombyggingen på 14.000 kroner i tillegg.

Kjapp og lettkjørt

Da vi testet e-Soul skrev vi blant annet:

Kia har spart litt på støydemping, det er også ganske enkle materialer i interiøret. Men som vi merket oss på andre modeller fra Kia: De er gode på å kamuflere det, i fine designløsninger.

Kjøremessig er e-Soul en perfekt bybil. Her er den kjapp og svært lettkjørt. Ute på landevei kunne vi tenkt oss litt bedre styrefølelse, men dette er neppe noe veldig mange kjøpere vil tenke over.

Stor bakluke gir enkel innlasting.

