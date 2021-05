Jan-Erik (38) testet negativt – seks timer etter kom kontrabeskjeden

Jan-Erik Ottesen fra Drammen kjente seg litt pjusk da han våknet på mandag.

– Jeg tenkte først at det sikkert bare var en vanlig forkjølelse. Jeg har astma, så på våren når det er mye pollen, pleier jeg alltid å bli litt tyngre i pusten. Samtidig tenkte jeg at det ikke er verdt å ta sjansen, forteller han.

Til tross for de milde symptomene, valgte Ottesen å bestille time på den lokale teststasjonen senere samme ettermiddag.

I 16-tiden kom svaret elektronisk om at han hadde testet negativt for korona. Han slo seg til ro med at symptomene bare var en lett forkjølelse, og avsluttet karantenen og fortsatte dagen som vanlig.

Dessverre ble gleden svært kortvarig.

«Feil på labben»

Ved 22-tiden mandag fikk 38-åringen en telefon fra smittesporingsteamet i kommunen som fortalte at «det hadde skjedd en feil på labben».

– De fortalte at jeg var positiv likevel og beklaget, forteller Ottesen.

Den første tanken som for gjennom hodet hans da, var om han hadde smittet noen andre i tidsrommet han trodde han var negativ. Det første han hadde gjort etter å ha fått det negative prøvesvaret, var å dra rett til butikken.

– Jeg var egentlig ikke bekymret for meg selv, men jeg ble selvsagt bekymret for om jeg hadde smittet noen andre. Spesielt med tanke på eldre eller personer som har underliggende sykdommer, sier Ottesen.

Han jobber som varehusmedarbeider på Rustad, som han anslår har mellom 700 til 1000 kunder innom på en dag.

– Jeg møter flere hundre kunder på en time. Hadde jeg fått beskjeden senere kunne jeg jo risikert å gått på jobb som vanlig på tirsdag, sier Ottesen.

Sammen med smittesporingsteamet, begynte han i stedet den møysommelige jobben med å kartlegge alle stedene han hadde vært og alle han hadde truffet de siste fire dagene.

Det skulle bli til ingen nytte. Dagen etter kom nok en kontrabeskjed.

SPORING: Når én person tester positivt starter det omfattende arbeidet med å finne alle andre personer som kan være nærkontakter. Illustrasjonsfoto: Torstein Bøe / NTB

– Skremmende

Tirsdag formiddag, etter Ottesen var så og si ferdig med smittesporingsarbeidet, ringte telefonen igjen.

– «Det har skjedd en feil til og prøven din er negativ», sa smittesporerne da. De fortalte videre at de ønsket å ta en ny test siden jeg hadde symptomer, forteller Ottesen.

Etter nok en test, kom den endelige bekreftelsen på at han ikke har vært smittet av korona torsdag. Selv om 38-åringen ble lettet, sitter han igjen med en uggen følelse.

– Det er skremmende at det kan skje så mange feil. Det får en til å undre seg over hvor mange andre som har fått feil beskjeder. Heldigvis viste det seg at jeg var negativ, men hadde det vært andre veien, kunne det fått kjempestore konsekvenser, sier han.

Ikke opplevd kontrabeskjed før

Smittevernoverlege i Drammen kommune, Einar Sagberg, skriver i en e-post til TV 2 at det er vanskelig for dem å gå i detalj om enkeltsaker.

– Generelt kan jeg si at prøvesvar som formidles via HelseNorge er ikke kommunen involvert i.

Han forklarer at svarene sendes direkte fra laboratoriet og til datasystemene, som sørger for svar ut til pasienten. Smittesporingsteamet i kommunen videreformidler svar som de får direkte fra laboratoriet.

– Dette er første hendelse hvor vi har opplevd at det har kommet kontrabeskjed på denne måten fra laboratoriet, så vidt jeg kan huske, skriver han videre.

Sagberg opplyser at det er blitt analysert over 100.000 prøver fra personer bosatt i Drammen.

– Så langt er altså dette noe som har skjedd svært sjeldent. Dette er en hendelse som kommunen ikke har noen påvirkning på forløpet av, og således heller ikke vil medføre tiltak i kommunen.

– Alle situasjoner hvor en person har hatt kontakt med andre i smitteførende fase vil bli inkludert i våre smittesporingsarbeider, sier han.

Mange ble berørt

Nå er Ottesen ute av isolasjon igjen og han ser frem mot helg og 17. mai-feiringen med sine nærmeste. Samtidig er han veldig betenkt over alt som har skjedd.

– Det er veldig spesielt det som har skjedd de siste dagene. Først ble jeg veldig bekymret for at jeg kunne ha smittet noen andre da jeg trodde jeg var positiv. Så satte jeg enorme krefter i sving med smittesporingen, som førte til at flere rundt meg måtte teste seg og utsette planer. Mange ble berørt og det skulle jo vise seg å være helt unødvendig, sier han.

Nå håper Ottesen at det kan bringe noe godt med seg at han deler sin opplevelse.

– Kommunen har vært veldig hyggelige hele veien og beklager, men jeg synes likevel ikke at dette er greit. Jeg håper at kommunen lærer av hendelsen og forhindrer at det skjer igjen, sier han.