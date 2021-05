Nei til vindkraft tapte mot staten i retten

Fredag like før klokken 13 ble dommen i saken mellom Nei til vindkraft, Olje -og energidepartementet og Haram kraft AS offentliggjort.

I dommen fra Møre og Romsdal tingrett går det fram at Nei til vindkraft ikke vinner fram i retten, der de mener utbyggingen av vindkraftverk på Haramsøya bør stanses.

De mener at konsesjonen fra 2009 ikke er gyldig fordi de mener det har skjedd flere feil underveis i behandlingen.

I tingrettens dom går det tydelig fram at det vurderes at konsesjonen er gyldig, og at departementet og Hamar kraft AS derfor frifinnes.

Nei til Vindkraft dømmes til å saksomkostninger på 159.500 kroner til Staten, ved Olje -og energidepartementet.

Samtidig dømmes de til å betale 850.000 kroner i saksomkostninger til Haram kraft AS.