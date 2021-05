Dømt til 17 års fengsel for drapet på Kristian Løvlie (34)

Drapet fant sted i Nittedal den 27. mai i fjor.

49-åringen har erkjent drapet, men hevder det ikke var planlagt.

Det mener derimot tingretten at det var.

Mannen er tirsdag dømt til 17 års fengsel for overlagt drap.

– Tingretten er enig med påtalemyndigheten i at drapet var overlagt og har etter mitt syn utmålt en riktig straff for dette brutale drapet, skriver statsadavokat Sturla Henriksbø i en tekstmelding til TV 2.

Dommen er enstemmig.

Løvlie ble drept med 18 knivstikk i brystet, halsen og ryggen. Den nå drapsdømte mannen lurte Kristian Løvlie inn i en garasje, med påskudd om at han trengte hjelp med en gressklipper.

TV 2 har foreløpig ikke kommet i kontakt med 49-åringens forsvarer, Trygve Staff. Det er derfor uvisst om mannen vil anke dommen.

Familiens bistandsadvokat, Odd Ivar Grøn, sier de pårørende er fornøyd med at retten deler deres oppfatning av hva som har skjedd.

– Dommen er i tråd med aktors påstand. De pårørende har ikke rukket å lese dommen, men er tilfreds med at retten deler deres oppfatning av at det var en planlagt handling, sier Grøn.

Økonomisk motiv

Et sentralt tema i rettssaken var tiltaltes økonomiske problemer. Han leide bolig av familien Løvlie, men lå flere måneder på etterskudd med husleia til avdødes far.

Blant bevisene som er lagt frem er en rekke e-poster og tekstmeldinger mellom 49-åringen og Kristian Løvlies far.

I månedsvis hadde de to diskutert husleien som ikke kom på konto. 49-åringen sendte blant annet flere falske beviser på at pengene skulle være overført.

ÅSTEDET: Familien har i dag revet garasjen der Kristian ble drept. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

– Han hadde veldig mange dårlige forklaringer på hvorfor pengene ikke kom på konto. Det var alltid noe med banken, ikke at han var blakk, sa faren i retten.

Den drapsdømte mannen forklarte i retten at det egentlig var nettopp faren til Kristian han lette etter på drapsdagen.

I flere timer før drapet gikk han rundt med en kniv i hettegenseren.

Han fant aldri faren, fordi han var bortreist i forbindelse med jobb.

Ingen forklaring

Selv om mannen har erkjent straffskyld for drapet, har han ingen forklaring på hvorfor han gjorde det.

– Det er forferdelig. Han har ikke gjort meg en ting, sa 49-åringen i retten.

Han anslår at de to hadde møtt hverandre to eller tre ganger i løpet av det om lag halve året de var naboer.

– Hadde noe imot ham? Spurte forsvarer Trygve Staff i retten.

– Nei, ingen ting, sa han.

Mannen sier at han bare husker glimt av selve handlingen, og at han selv har brukt mye tid på å prøve å forstå hvorfor han gjorde det.

Etter at drapet skjedde brukte mannen mye tid og krefter på å skjule spor.

Levde som normalt

Han løftet blant annet liket inn i bagasjerommet på bilen sin, som han senere parkerte på Maxbo Nittedal.

Da han kom igjen etter å ha gjemt bilen og den døde kroppen, vasket han blodspor i garasjen. Han vasket også drapsvåpenet, en kniv, før han la den tilbake i kjøkkenskuffen hjemme.

Bilen med den døde kroppen til Kristian ble funnet ved Maxbo Nittedal om lag et døgn etter at han døde.

I mellomtiden prøvde 49-åringen å leve så normalt som mulig.

I timene som fulgte etter drapet klippet han plenen, handlet dagligvarer og lagde middag til familien.

Først i sitt andre avhør med politiet, natt til 28. mai, tilstår han drapet og forteller hvor han har parkert bilen.