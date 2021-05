Taler Solberg midt i mot – vil skrote sexkjøploven

Høyre-profilene Mathilde Tybring-Gjedde, Mari Holm Lønseth og Sandra Bruflot reagerer alle på statsminister Erna Solbergs uttalelse til TV 2 tidligere denne uken, hvor Høyre-lederen flagget standpunkt om sexkjøploven.

– Jeg er ikke tilhenger av det. Vi var imot loven da den ble innført. Den har noen sideeffekter ved seg som blant annet gjør at en del av volden, og overgrepene kanskje havner litt mer i skyggene, men å snu på dette nå vil være helt feil, sa Solberg til TV 2.

Om partiet igjen skal bli imot sexkjøploven skal avgjøres på Høyres landsmøte denne helgen.

– Fritt vilt

Stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde er blant dem som reagerer på uttalelsen Solberg kom med til TV 2.

VIL SKROTE LOVEN: Stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde. Foto: Hans Kristian Thorbjoernsen/Høyre

– De konsekvensene statsministeren er inne på er direkte knyttet til loven. Sexkjøploven bidrar til at sexarbeidere ikke har den nødvendige tilliten til politiet, og ikke våger å anmelde vold og overgrep, sier Tybring-Gjedde.

– Organisasjoner som jobber tett på sexarbeidere forteller at de har blitt fritt vilt i samfunnet, sier hun.

Hun får støtte fra stortingskandidat og tidligere Unge Høyre-leder, Sandra Bruflot.

– Det at sexkjøploven har virket en stund er ikke et argument for å beholde den. De sideeffektene statsministeren snakker om er der fortsatt, sier Bruflot.

Lav tillit til politiet

De to viser til Pion – sexarbeidernes Interesseorganisasjon, som har undersøkt sexarbeidernes situasjon med støtte fra Helsedirektoratet.

Til sammen oppga 72 prosent av respondentene å ha blitt utsatt for vold, trusler eller seksuelle overgrep fra en kunde i løpet av de siste tre årene, og majoriteten oppga å ha lav tillit til politiet.

REAGERER: Stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth. Foto: Hans Kristian Thorbjoernsen/Høyre

Stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth, som sitter i Helse- og omsorgskomiteen, mener også det vil bedre sexarbeidernes situasjon i et helseperspektiv, om sexkjøploven skrotes.

– Også WHO har pekt på at avkriminalisering vil kunne redusere utbredelsen av HIV blant sexarbeidere, sier hun.

– Det viktigste for meg er at vi gjør situasjonen for disse mennene og kvinnene bedre. Vi kan ikke lukke øynene for det. sier Lønseth.

Ser paralleller til rusreformen

Bruflot mener at selv om det er kjøp av sex som er kriminalisert, så øker det likevel stigmaet rundt sexarbeid såpass mye at terskelen for å be om hjelp øker.

– Jeg mener ikke at det skal være en rettighet å kjøpe sex. Jeg mener ikke det er moralsk riktig. Jeg har en pragmatisk tilnærming til dette. De som har tatt helt andre livsvalg har også krav på beskyttelsen.

TALER SOLBERG IMOT: Stortingskandidat Sandra Bruflot. Foto: Vidar Ruud/NTB Scanpix.

– Men kan man ikke jobbe politisk med disse problemene uten å endre loven?

– Man kan det, men så kan en spørre seg hvor godt det har fungert til nå. Kriminaliseringen gjør terskelen for å be om hjelp høyere, og da er det den vi må gjøre noe med, sier Bruflot.

Hun ser klare paralleller mellom denne debatten og debatten om rusreformen.

– Selv om vi utgangspunkt ikke ønsker at folk skal ta narkotika eller selge sex så er ikke kriminalisering riktig. Det øker bare stigmatiseringen av grupper, og gjør det vanskeligere å søke hjelp, sier Høyre-politikeren.