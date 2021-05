Petter Stordalen er drittlei: – Dette er ikke fremtiden

Det er ingen tvil om at pandemien har rammet hotellbransjen hardt. Når Petter Stordalen (58) gjester Senkveld denne uka, forteller han åpenhjertig om hvordan de dårlige tidene har gått innpå ham og røper blant annet at datteren Emilie Stordalen (29) var bekymret for ham på et tidspunkt.

Selv om hotellkongen nå har fått sitt første vaksinestikk og er svært positiv til fremtiden, legger han ikke skjul på at hjemmekontor og digitale møter er helt uutholdelig.

– Jeg er så lei av å se 40 stykker på et lite bilde og uten lyd, sier han og fortsetter:

– Jeg er Norges verste på hjemmekontor. Jeg passer ikke på Zoom og Hangouts. Jeg fatter ikke hvordan man kan ha en oppfatning av at vi skal bygge noe; kultur, samhold ... Jeg fatter ikke hvordan et landsmøte på Zoom eller Hangouts fungerer, sier han.

DRITTLEI: Petter Stordalen innrømmer at det har vært vanskelig å holde motet oppe under pandemien. Samtidig nekter han å la seg knekke. Foto: Foto: Helene Kjærgaard/TV 2

Det siste året har mange tatt til orde for at måten mange har tilpasset seg en mer digital hverdag er «selve fremtiden». Det er Stordalen sterkt uenig i.

– Jeg er drittlei hele greia og når de sier at dette er fremtiden: Det er det ikke! Fremtiden er bygd av optimister, ikke pessimister. Den er bygd av møter og kreativitet, sier han.

Han mener at gode ting skapes gjennom å møtes og forklarer:

– Du kan ikke dra til Antarktis med National Geographic. Du kan dra dit med Hurtigruta. Skal du til Alcudia beach, må du dra dit og ikke bare se på bilder, sier han.