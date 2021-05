Kritiserer NRK for manglende dekning av Kristi himmelfartsdag på muslimsk festdag

– Jeg står for det jeg skrev, og tenker at jeg som stortingsrepresentant, og statsforvalter må kunne påpeke at vi har noen helligdager i Norge, og at det går an å etterlyse at det også dekkes, sier Norderhus til TV 2.

– Det er mange religioner i Norge, men det er en tro vi har vokst opp med, hvor dette er en viktig dag, legger hun til.

Torsdag tok stortingsrepresentanten til Arbeiderpartiet til tastaturet og skrev følgende innlegg:

Skjermdump: Facebook.

– Kan bygge opp under motsetninger

Det fikk kommentarfeltet under til å ta fyr. Flere støttet Norderhus, mens andre tok avstand fra utsagnet.

Tidligere stortingsrepresentant for Ap, Eirin Sund, var blant dem som reagerte.

«Dette synes jeg faktisk er skikkelig ikke greit. Jeg prøver og komme på en eneste grunn til hvorfor og hva i all verden som er hensikten med denne ytringen din. Jeg finner den ikke!»

– Jeg er humanist og syntes det var fint at feiringen av de to helligdagene sammenfalt, og jeg så begge feiringer representert i både etablerte og sosiale medier. Derfor reagerte jeg sånn på dette utsagnet, som kan bygge opp under motsetninger. En av våre fremste folkevalgte har et ansvar for å ikke bidra til økt polarisering og motsetninger. Det er en av vår tids største demokratiske utfordringer, sier Sund til TV 2.

«Eid Mubarak»

Ordfører på Nesodden, Truls Wickholm (Ap), har skrevet et enkelt:

«Eid Mubarak», med en rose bak.

Han vil ikke kommentere saken ytterligere.

Norderhus er ikke enig i at hun bygger opp under motsetninger.

– Jeg har ikke satt oss opp mot dem. Dette er to viktige markeringer, og jeg tenker statskanalen kan formidle bakgrunnen for begge. Det er ingen motsetning her, sier Norderhus.

Partileder Jonas Gahr Støre ønsker ikke å kommentere, og viser bare til Nordrehus og NRK for å kommentere saken.

– Id viktig høytid

Fagdirektør i NRK, Marius Tetlie. Foto: Ole Berg-rusten

Fagdirektør i NRK, Marius Tetlie, svarer slik på Norderhus sitt utsagn:

– NRK har som mål å speile hele Norge, og å markere Id er en naturlig del av vårt oppdrag. Id er en stor og viktig høytid for mange nordmenn. NRKs totale redaksjonelle dekning gjennom et år inkluderer også de øvrige religionene i ulike programmer og omtale, både på TV, radio og nett.

På Kristi himmelfartsdag sendte NRK en gudstjeneste på PI+ og på NRK 2 ble alle episoder av dokumentarserien «På sporet av Jesus fra Nasaret» sendt.