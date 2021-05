Elektriske utgaver av Soul og Niro har banet veien for salget av elbiler for Kia. De to har vært store suksesser i Norge. Men i det siste har salget bremset noe - mye takket være at det begynner å bli et betydelig større utvalg av modeller.

Men nå har Kia avduket en ny potensiell storselger: EV6.

Den byr i utgangspunktet på en oppskrift som bør treffe godt blant norske kjøpere: God rekkevidde, mye utstyr, mulighet for firehjulsdrift og den kan trekke henger på opptil 1,6 tonn.

Vårt første møte, som denne gangen kun er en statisk visning, lover godt.

Tre varianter

Fra start er det tre varianter å velge mellom - alle med den store batteripakken på 77,4 kWt:

Exclusive: 228 hk / 350 Nm. 0–100 km/t: 7,5 sekunder. Bakhjulstrekk. Estimert rekkevidde: 510 km. Pris: 469.900 kroner

GT Line: 325 hk / 605 Nm. 0–100 km/t: 5,4 sekunder. Firehjuldrift. Estimert rekkevidde: 490 km. Pris: 529.900 kroner

GT: 585 hk / 740 Nm. 0–100 km/t: 3,5 sekunder. Firehjulsdrift. Estimert rekkevidde: 400 km. Pris: 599.900 kroner

Til høsten blir EV6 også lansert med mindre batteripakke på rundt 58 kWt. Denne skal klare opptil 400 kilometer med bakhjulsdrift og 380 kilometer med firehjulsdrift.

Gulvet i bagasjerommet kan senkes noen centimeter. Men for noen familier blir det nok fort ganske trangt her.

God plass – men ...

EV6 er en bil som er vanskelig å sette i bås. Men lengde på 468 cm er den litt kortere enn Ford Mustang Mach-E (471 cm) – og såvidt litt lengre enn Skoda Enyaq (465 cm).

Bagasjerommet er på 511 liter, som høres bra ut. Men det skal sies at det oppleves ganske snaut, i virkeligheten. D-stolpen lener seg kraftig framover, noe som stjeler en god del plass. Dessuten er det ikke særlig dypt. Akkurat dette bør potensielle kjøpere være obs på - blant annet med tanke på hundebur og barnevogner.

Du får riktignok et bagasjerom foran, også. Men det er bare på 20 liter om du velger å ha firehjulsdrift. Med bakhjulsdrift har du 52 liter til rådighet her.

Ryggen på baksetene kan legges ned 60/40 - og det er en liten skiluke.

Vi tar med at EV6 har relativt rause 17 cm.

Stilig interiør

For øvrig er det bra plass i baksetet. Her kan jeg på mine 190 cm sitte bak meg selv, uten for mye problemer. Men siden førersetet er lavt plassert, får jeg ikke plass til beina under forsetet. Takhøyden holder – såvidt.

Artig løsning med USB-C-kontakter høyt plassert på siden av forsetene.

Foran er plassen god - og førerposisjonen oversiktlig. Kia har gjort en stor jobb med infotainment og skjermer. Det var på tide. Nå er det to 12" skjermer ved siden av hverandre. Oppløsning og menyer virker ryddig og bra. Men vi har altså ikke fått testet bilen, bare sett på den. Head up display er også på plass.

For øvrig har Kia beholdt noen fysiske knapper til de mest brukte funksjonene. Det liker vi.

Det finnes ulike visninger på skjermen for de digitale instrumentene.

Rask lading

Felles for alle variantene av EV6, er at de bygger på et 800 Volt-system. Det gjør det mulig med rask lading. Foreløpig opplyses det at den kan ta imot 329 kW.

Det skal gjøre det mulig å lade fra 10 til 80 prosent på 18 minutter. Da forutsatt optimale forhold.

Ladepluka er plassert bak på hjørnet på passasjersiden.

Litt spesielt er det også at EV6 kan brukes til å lade andre biler. Det følger med et adapter som gjør at du får tilgang til en vanlig stikkontakt. Funksjonen støtter opptil 3,6 kW, slik at den for eksempel kan drive en 55-tommers TV og et klimaanlegg samtidig i mer enn 24 timer.

Ladeluken befinner seg på passasjersiden bak. Den er for øvrig ganske stor og krever plass. Verdt å merke seg, om du har en trang garasje.

Trang, eller lav garasje, er også noe du bør være obs på når du åpner bakluka. Den strekker seg godt over to meter når den er helt oppe.

Toppmodellen, EV6 GT, kan akselerere fra 0-100 km/t på bare 3,5 sekunder. Den skiller seg visuelt fra de andre ved blant annet utseendet på frontfanger, større bremser og forskjellige design på felgene.

Mye automatikk

Selvkjøring og automatisert parkering er høyt prioritert. EV6 har det aller meste av kjøreassistenter du kan få. Adaptiv cruise control sier seg selv, det samme gjør ting som filskiftassistent, blindsonevarsling, fotgjengervarsling, nødbrems og at den til en viss grad kan styre bilen selv i korte perioder.

I tillegg kan stå utenfor bilen og parkere den med nøkkelen.

Hvor mange som har reservert, eller hva som er salgsmålet, vil ikke Kia Norge ut med. Men de forventer at EV6 skal selge minst like bra som de andre elbilene de har å by på.

Utleveringene til norske kunder er ventet å starte i oktober.

