Overraskelsen får TIX til å hoppe av glede: – Ser du det her, eller?!

TIX blir presentert for en helt spesiell tysk fan. Ordene hun deler gjør artisten både rørt og lykkelig.

På et soverom i Tyskland er det flere tegninger på veggene, de aller fleste er av TIX. De tilhører Kira Lingscheid (18), som går under kunstnernavnet «Ciesauxamour».

Hun slet med depresjon og spiseforstyrrelser. Redningen skulle være TIX og låten «Ut av Mørket».

Hun postet et brev på sosiale medier, sammen med en tegning av artisten, der hun prøvde å komme i kontakt med TIX. Det startet slik:

«Kjære Andreas/TIX. Jeg håper du leser dette».

– Ga meg styrke

Hun forklarer videre at hun vanligvis ikke hører på slik musikk, men at denne låten berørte henne på en måte hun ikke klarer å forklare, og som hun aldri har opplevd før.

«Med musikken din har du støttet meg i mørket og i mine depressive øyeblikk, og de har det vært mange av de siste månedene. Du har hjulpet meg så mye i disse mørke tidene. I fjor begynte jeg å miste meg selv og fikk spiseforstyrrelser, og det førte meg inn i en depressiv fase – men ingen visste hva jeg gikk gjennom. Det var særlig da sangene dine hjalp meg med å finne lys i mørket. Du og sangene dine ga meg en følelse av å ikke være alene, og det ga meg styrke.»

Les hele brevet her.

KUNSTNER: Dette er et av mange bilder hun har tegnet av Andreas Haukeland. Dette henger også på veggen hennes. Foto: Ciesauxamour

Lærte seg norsk

Sangen traff henne og ble svært terapeutisk, selv om hun ikke klarte å forstå et eneste ord.

Hun lærte seg en god del norsk, og fikk hjelp med teksttolkningen da låten senere ble oversatt til engelsk før den internasjonale finalen.

I God kveld Norge-videoen øverst i saken får TIX en videohilsen fra Lingscheid, hvor hun takker ham for alt han har gjort for henne gjennom musikken. Deretter forklarer han hvorfor slike tilbakemeldinger betyr så mye for ham.