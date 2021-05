Til koldtbord beregne 100-125g person, som hovedrett beregne 175-200 g pr person. Roastbiff kan stekes 1-3 dager før servering, avkjøl og oppbevar kaldt.

Se egen oppskrift på potetsalater og waldorfsalat.

Roastbiff

Ca. 1 kg mørnet mørbrad eller flatbiff

Olje og smør til steking

2 ts salt

1 ts grovmalt pepper

Friske urter

1-2 fedd hvitløk (kan sløyfes)

Slik gjør du:

La kjøttet ligge i romtemperatur til temperering 1-2 timer før den stekes.

Varm stekeovnen til 125 grader. Surr roastbiffen med bomullstråd slik at den får en jevn og fast fasong.

Brun roastbiffen i olje og smør i en stekepanne Dryss på salt, pepper, legg ved noen kvister friske urter og eventuelt et par fedd hvitløk. Brun på alle kanter og legg over i et ildfast fat, også urter og hvitløk. Stikk inn et steketermometer langsetter roastbiffen. Sett fatet i forvarmet ovn 125 grader og stek til termometeret viser 58-60 grader for rosa kjøtt. Steketiden er avhengig av tykkelsen på roastbiffen. Følg med på steketermometeret.

Skal roastbiffen servers nystekt, la den hvile minst 20-30 minutter før den skjæres opp. Stekes roastbiffen dagen før servering avkjøl, pakk i aluminiumsfolie og legg kaldt. Ta ut av kjøleskapet 1 times tid før servering. Skjær i tynne skiver.

Roastbiffsalat:

Anrett tynne skiver av avkjølt roastbiff på en «seng» av salat, avocado i biter (vendt i litt sitronsaft og olivenolje for å beholde fargen, tilsett eventuelt litt salt og pepper for smak), ovnsbakte små tomater bakt i stekeovn 125 grader, ringle over litt olivenolje før de settes i stekeovnen) og tynne ringer av rødløk eventuelt andre grønnsaker. Rett før servering dryss over potetchips.

Roastbiff kan erstattes av svinefilet. Stekes på samme måte, men kun kort tid i stekeovn, 15-20 minutter. Steketermometer skal vise 72 grader. Svinefilet kan eventuelt pakkes inn med spekeskinke før den stekes i panne.

Potetsalat med sukkererter og oljedressing (melkefri)

4-6 mellomstore kokte poteter

Reddiker

10-12 sukkererter

1-2 vårløk

½ dl olivenolje

3 ss sitronsaft

Salt, pepper

2-3 ss kapers eller soltørket tomat (kan sløyfes)

Slik gjør du:

Legg reddiker i iskaldt vann 10-15 minutter, gjerne med isbiter, da blir de sprøe.



Kok sukkererter til de blir sprøe i lettsaltet vann, 1-2 minutter. Legg dem straks over i iskaldt vann, da blir de sprøe og beholder grønnfargen. Bland sammen olivenolje, sitronsaft, finhakket hvitløk, salt og pepper.

Del de kokte potetene i skiver eller terninger, strimle/del opp sukkererter, skjær vårløk i biter og reddiker i båter. Bland grønnsakene med kapers eller soltørket tomat og hell dressingen over.

Kremet potetsalat med epler

8-10 kokte poteter

1-2 epler

3 vårløk

2 ½ dl rømme eller kesam/matyoghurt

2 ss majones

2 ss sennep, eventuelt ravigottesaus

Salt, pepper

Saft av ½ sitron

1–2 ts sukker

Gressløk

Slik gjør du:

Del poteter og epler i treninger og vårløk i tynne skiver. Bland alle ingrediensene til dressingen, smak til. Vend inn poteter, epler og vårløk og dryss over gressløk.

Waldorfsalat (til 4 personer)

2 syrlige epler

2 ringer ananas

2-3 stilker stilkselleri

Ca. 100 g blå druer

12-14 valnøtter

1 ½ dl kremfløte

1 ½ dl majones

Saften av ½ sitron

1-2 ts sukker

Slik gjør du:

Skjær epler, ananas og stilkselleri i terninger. Del druene i to og ta ut steinene. Grovhakk valnøttene, hold av noen hele til pynt. Stivpisk kremfløten og bland inn majones og smak til med sitronsaft og sukker.

Pynt med druer og valnøtter.