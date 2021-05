– Hun har som regel mer tro meg enn jeg har på meg selv

Fredag kveld er det duket for nok en livesending fra H3 Arena på Fornebu, der åtte «The Voice»-deltakere skal bli til seks.

Sverre Eide (26) utmerket seg tidlig som en av favorittene i programmet, men legger ikke skjul på at han er nervøs i forkant av kveldens konkurranse.

– Det er live og mye nerver. Mitt fokus er å fokusere på sangen og formidlingen, så får vi håpe at det holder, sier han til God morgen Norge.

Likevel synes han ikke nervene er det vanskeligste med konkurransen. For han er det selve låtvalget.

– Det er så mange kriterier som skal passe inn, så det viktigste for meg er at låten betyr noe for meg og at jeg klarer å formidle historien i låten. Det er mitt fokus, sier han, og forteller at kveldens valg enn så lenge er hemmelig.

Stolt

26-åringen har allerede rukket å opparbeide seg en fanskare, men det er særlig én person som overgår dem alle, og det er storesøster og skjønnhetsekspert Cecilie Krogh, bedre kjent som @somcecilie.

– Jeg er innmari stolt! Jeg nok hun teite og litt overivrige storesøsteren som står på sidelinja og veiver med armer og bein. Og det at han er med på «The Voice», hvor det er så mange dyktige deltakere, det er veldig stort. Så jeg kjenner jeg gleder meg til sendingen i kveld allerede.

Søskenparet kommer fra et musikalsk hjem, der kjelleren ble brukt som et musikkrom med alle mulige instrumenter.

SØSKEN: Cecilie Krogh og Sverre Eide har alltid hatt et nært forhold, selv om det er fem år som skiller dem. Foto: Privat

Sverre fikk sin første elgitar da han var ti år gammel og var frelst. Det var først da han var ferdig i stemmeskiftet, at han begynte å synge.

– Før stemmeskiftet var det ikke mye stemme å synge med. Det var der det starta; gitar først også kom sangen etter hvert.

Cecilie, som for øvrig også er Hanne Krogh sin svigerdatter, hevder på sin side at hun ikke fikk sanggenet. Og ettersom Sverre begynte å synge ganske sent, var ikke hun klar over brorens sangtalent før etter at hun hadde flyttet hjemmefra.

– Så hørte jeg han synge for første gang, og jeg synes det var kjempegøy, sier hun og fortsetter:

– Jeg har alltid vært stolt av lillebror og har alltid dratt han med på mine ting, så det å få se at han blomstret med sangen og alle instrumentene – det gjør at det er en fryd å høre på.

Og da var det gjort. Kun dager senere, meldte hun på lillebroren på Idol. Som 18-åring hadde Sverre hadde nettopp startet å synge, men endte likevel opp på en solid 6. plass i konkurransen.

Cecilie sin støtte og engasjement har vært viktig for Sverre opp gjennom årene.

– Det er ofte sånn det føles; at hun som regel har mer tro på meg enn jeg har på meg selv, så den støtten er veldig viktig.

Storesøsters prøvekanin

De siste årene har Cecilie markert seg som en av landets fremste stylist, frisør og skjønnhetsekspert.

Så lenge hun kan huske har hun elsket alt som har med hår og sminke å gjøre – og det kan vise seg at Sverre også har vært viktig for Cecilie sin karriere, for den som måtte være hennes prøvekanin i barndommen var hennes fem år yngre lillebror.

– Jeg har alltid vært over gjennomsnittet glad i å farge hår, klippe hår, sminke, sy klær og alt mulig. Da er det klart at er man da så heldig at man har en lillebror som alltid sa ja til å bli med, så har han vært gjennom det meste, sier hun og fortsetter:

FIKK GJENNOMGÅ: Sverre var ikke vond å be, da storesøster Cecilie ønsket å teste sminkeferdighetene sine på han. Foto: Privat

– Jeg vet faktisk ikke hvor mange ganger vi har kjøpt hjemmebleking og hjemmefarge. Håret hans har vært gult, grønt og alle mulige farger og fasonger. Så Sverre har alltid stilt opp når jeg har trengt å utfolde meg kreativt.

For å få han til å stille opp, var det bestikkelser i form av godteri som måtte til.

– Jeg gjorde ganske mye for en sjokolade – da var mye gjort, så jeg var lett å lokke, tror jeg, innrømmer Sverre og legger til:

– Det var ikke alltid jeg syntes det var like gøy, men det gikk stort sett bra. Det var vel noen diskusjoner der jeg ikke hadde så veldig lyst, men så er hun litt større og staere enn meg, så ofte ble det til at jeg måtte sitte der pent og ta imot.

Og det er ingen tvil; Sverre er like stolt over søsteren som det hun er over han.

– Hun er virkelig inspirerende. Det er veldig kult å se det drivet hun har. Det er noe jeg skulle ønske jeg hadde hatt enda mer av – det å bare gå for det og virkelig satse på det man er dyktig til. Det har hun fått til veldig bra, og det ser ut som at det går fint.

