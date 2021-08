Det skjer ofte – og det kan være både skremmende og dyrt: Uheldige bilister kommer i skade for å treffe et skikkelig hull i veien. Både dekk og felg kan bli ødelagt. Noen ganger enda mer.

Tele, gammel asfalt, salting av veier og slitasje gjør sitt til at veidekket er dårlig mange steder.

Er man heldig, slipper man unna med et smell – og skrekken. Er man uheldig, kan man skade bilen for flere titusentalls kroner.

– Ja, noen ganger kan man ødelegge både dekk, felg og forstilling. En slik «gullrekke» koster fort mye penger. Det kan være snakk om bærearmer, fjærbein, dekk og felg, samt en firehjulskontroll, før bilen er klar for veien igjen, forklarer Brooms bilekspert Benny Christensen.

Så galt kan det gå, eller faktisk enda verre. Men man kan heldigvis få dekket skadene. Illustrasjonsbilde.

Store hjul er ikke bare en fordel

Med dagens verkstedpriser behøves det ikke mye fantasi for å forstå at dette medfører store kostnader.

– Dessuten har jo hjulene utviklet seg mye de siste årene. Felgene har blitt større og dekkene lavere. Det er ikke så lenge siden at 14- og 15-toms felger var gjengse på mange biler. Da kanskje med dekk i 70-profil.

– Nå leveres mange biler både med 19- og 21-tommers felger og dekk med svært lav profil. Noe som igjen medfører at dekket ikke på samme måte "tar opp" støt, som igjen medfører at felger lettere skades. Det at felgene også har blitt bredere gjør heller ikke saken bedre. Snarere tvert imot, de skades lettere, forklarer Benny videre.

Selv om et slikt møte med et hull i veien "bare" medfører punktering,kan det også bli dyrt. Ofte er det da ikke mulig å reparere/plugge dekket på samme måte som når man får en spiker i det. Det må skiftes. Men det er også slik at det på en del biler med firehjulsdrift ikke holder å bytte bare ett dekk. Man må bytte alle. Det er også dyrt.

– Identisk rulleomkrets er nøkkelordet her. På en del biler er dette helt avgjørende for at man ikke skal risikere å ødelegge differensialer og transfer-girkasser, forklarer Benny videre.

Dette har du trolig ALDRI tenkt over...

Erstatning

Utgangspunktet for veimyndighetene er at det ikke finnes en garanti for at veiene til enhver tid er uten feil eller mangler, fortsetter Broom-Benny.

Det kan kanskje synes litt "stivbeint" og hinter nok også litt til at det med erstatning i slike saker ikke nødvendigvis er veldig enkelt. Men om du skulle være så uheldige få ødelagt bilen på grunn av dårlig veistandard, finnes det likevel råd.

– Det er egentlig ganske enkelt, men mange tenker ikke på den muligheten, sier Benny.

I denne utgaven av vår populære podcast, Broompodden, gir han deg sine råd om hvordan du får dekket slike skader. I tillegg får du mye annet morsomt du kan høre på!

Utstyret er allerede i bilen – men du må betale for å bruke det

