Slik kan Norge klare kvartfinale i hockey-VM

Optimismen i den norske VM-leiren er gryende etter to solide seirer mot Danmark. TV 2s hockeyekspert Bjørn Erevik mener laget kan ta med seg mye positivt inn mot det kommende mesterskapet i Latvia.

– Det har vært en veldig fin utvikling for det norske laget. De imponerte mot Sverige. Det ble to tap, men Norge hang bra med. Det var bra å se. De to siste kampene mot Danmark har vært solide. Det er bra for det norske laget å ta med seg den selvtilliten med inn i VM, sier Erevik.

I torsdagens kamp scoret stortalentet Mathias Emilio Pettersen (21) sine første landslagsmål i 4-0-seieren.

Erevik påpeker også at den norske troppen vil bli ytterligere styrket når flere nøkkelspillere slutter seg til laget før mesterskapet starter 21. mai.

Erlend Lesund, Michael Haga og Mathis Olimb skal alle være med til VM.

– Det er nøkkelspillere. I tillegg ble et par mann hvilt i torsdagens kamp mot Danmark.

– Hva er det beste vi kan forvente i VM?

– Det kan vi få svar på allerede i den første kampen mot Tyskland. Antakeligvis er vi nødt til å slå dem for å ta oss til kvartfinale. Vinner vi den, kan vi ta oss til kvartfinalen. Deretter følger Italia som bør være overkommelig.

Norges VM-gruppe Norge Canada Finland Italia Kasakhstan Latvia Tyskland USA Første kamp spilles mot Tyskland 22. mai.

Han mener også at kampen mot vertsnasjonen Latvia kan bli avgjørende.

– Det er også en nøkkelkamp. Vi har hatt et bra tak på Latvia i en periode, men har slitt litt nå mot slutten, ikke minst i forrige VM.

– Kasakhstan er et annet lag vi må slå om vi skal til kvarten.

Tidligere mesterskap er ofte blitt en kamp for å holde seg i A-VM. Det slipper man heldigvis å tenke på i år. Det vil ikke bli noe nedrykk, siden det ikke avholdes mesterskap i divisjonen under.

– Det gjør at Norge kan slippe seg litt løs og spille med lave skuldre, mener hockeyeksperten.