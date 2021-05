Kan være så mange de vil inne på bussen – går de ut, risikerer de bot

Regjeringens nye rulleregler for russen vekker reaksjoner. – Gir ingen mening, sier Russens Hovedstyre.

I Norge finnes det strenge regler for hvor mange som kan samles innendørs og utendørs.

Men når russebussene skal rulle, finnes det ingen begrensinger på hvor mange de kan være.

Rulling defineres ikke som et arrangement, og regjeringen har derfor kun gitt anbefalinger og råd om hvordan det skal gjennomføres.

– Jeg tror mange er litt forvirret, sier Nigisti Dawit Kuflu i Russens Hovedstyre.

FRUSTRERT: Kuflu har fått mange tilbakemeldinger fra frustrerte russ. Foto: Privat

– Ikke for mange

Torsdag kom regjeringen med sine rulleråd til russen.

– Ha det gøy, men følg smitteverntiltakene der du bor og ikke rull med for mange, skriver kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby i en pressemelding.

Russen rådes til hyppig testing og godt smittevern. I tillegg anbefaler regjeringen at det ikke er mer enn 20 russ sammen i bussen der smittetallene er lave, og inntil 10 der smittetallene er høye.

– Selv om det er gøy å treffe mange og nye mennesker, ber jeg dere være maksimalt 20 sammen i bussen, sier Melby.

– Urimelig

Selv om regjeringen kommer med en klar oppfordring til russen er dette kun en anbefaling, ikke et påbud.

– Det er bra at regjeringen har tatt initiativ for å komme med rulleråd, men dette er råd som har ført til mye forvirring, og som ikke er spesielt tilrettelagt for rulling, sier Kuflu.

Hun er kontaktperson for russebussene i Russens Hovedstyre og har fått mange tilbakemeldinger fra frustrerte russ.

– Jeg har forståelse for at folk synes noen av disse rådene er urimelige. Det synes jeg også, sier Kuflu.

– Vanskelig å vite

En buss som kan skrive under på forvirringen, er Nesodden-russen i No Mans Land 2021.

– Når vi stopper, telles det som et offentlig arrangement, så det er vanskelig å vite om det da er ulovlig å være det antallet som vi er på bussen. Så vi får håpe at de kommer med klare og tydelige regler, sier Simen Valla til TV 2.

De er 23 medlemmer på bussen. Regjeringens anbefaling er å være maks 20 personer sammen.

– Men vi har fått beskjed om at vi er en kohort, så da går det under reglene. Men det er vanskelig å vite, når det kommer ny informasjon hele tiden, sier Valla.

Blir ikke fulgt

Det er spesielt anbefalingen om at man ikke kan være mer en ti personer på rulling i områder med høy smitte som har satt sinnet i kok.

16 MEDLEMMER: Jentene i The Ivy er glad for at de bare er 16 personer i bussen. Foto: Ellen Kessel / TV 2

Mange av russebussene har opp mot 30 medlemmer, noe som betyr at ikke alle får være med hvis man skal følge regjeringens anbefaling.

– Tror du dette er en anbefaling russebussene kommer til å følge?

– Bussene har vært utrolig flinke til å tilpasse seg og inngå kompromisser. Men jeg tror dessverre ikke dette er en anbefaling folk kommer til å følge, sier Kuflu.

Hun mener regjeringen heller burde rådet russen til å begrense antallet gjester som får være med på rulling.

– Jeg synes det er en bedre løsning at man heller begrenser hvor mange gjester man har, slik at alle som har jobbet og stått på i flere år får vært sammen, sier Kuflu.

– Gir ingen mening

I tillegg er mange russ forvirret over hvilke regler som gjelder når de ikke er inne på selve bussen.

Når russen samler seg utenfor bussen, kan dette regnes som et ulovlig arrangement. I flere kommuner med høy smitte er det ulovlig å samles flere enn ti stykker utendørs.

– Det er en situasjon jeg synes er så irriterende. Hvis man er 30 stykker inne på bussen er det lovlig, men man kan ikke stå 30 stykker utenfor bussen. Det gir ingen mening, sier Kuflu.

Pressesjef i Oslo politidistrikt Unni T. Grøndal sier til TV 2 at politiet vil bidra til å forebygge og begrense smittespredning.

– Vi må vurdere og prioritere ressursene mot andre oppgaver vi har for øvrig. Grensen for når vi reagerer og følger opp tips og meldinger kan variere fordi det påvirkes av andre prioriterte oppgaver, sier Grøndal.

– Et sted må grensen gå

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Saliba Andreas Korkunc, forstår at noen av anbefalingene kan virke forvirrende.

– I Oslo er det ulovlig å ha arrangementer, så jeg skjønner at dette er litt forvirrende. Men et sted må grensen gå og vi kan ikke ha ekstremt rigide regler inne i bussene, sier Korkunc.

IMPONERT: Korkunc er imponert over hvordan russen har håndtert den vanskelige situasjonen. Foto: Morten Kristoffersen / TV 2

Han har stor tro på russen vil følge regjeringens rulleråd, selv om det ikke er påbudt.

– Hvis rådene hadde vært forskriftsfestet hadde det blitt veldig rigid, da er det lite rom for unntak. Derfor har vi valgt å gi det som et råd, og det tror vi er det mest pragmatiske, sier Korkunc.

– Blir du overrasket hvis russen er flere enn 10 stykker på en buss?

– Jeg opplever at de aller fleste er flinke til å følge råd og regler. Russen imponerte i fjor og har imponert hittil i år, sier Korkunc.