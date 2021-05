«17. mai for dummies» – dette er lov

På mandag skal hele Norge feire 17. mai.

For andre år på rad blir det en rekke begrensninger knyttet til dagen, men det er lov å møtes og feire sammen, så lenge man overholder smittevernreglene.

Men hva er egentlig lov, hva er anbefalt og i hvilke tilfeller bryter du faktisk loven? Dette er kjørereglene for nasjonaldagen.

Maks fem, men...

FHI mener at det viktigste rådet for 17. mai-feiringen er den nasjonale anbefalingen om å være maks fem gjester i private hjem.

– Det begrenser nok folks feiring i forhold til en vanlig 17. mai, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

Det er altså en sterk oppfordring om å ha maks fem gjester på besøk, men det finnes noen unntak. Dersom alle tilhører samme husstand, er det lov å være flere. Det er også et unntak for vaksinerte personer, som kan komme i tillegg dersom du har plass til det.

I kommuner med høyt smittetrykk, som Bergen og Oslo, er det også nedlagt et forbud mot å samles flere enn ti personer hjemme. Det betyr at regelen er nedfelt i lov og at brudd på forskriften kan straffes.

RUSS: Vitus og Petter krabbet fra Stortinget til Slottet for å ta en russeknute i fjor. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Anbefalingen gjelder

FHI minner om at forbudet mot å ikke samle flere enn ti hjemme ikke betyr at man kan se bort fra anbefalingen om å være maks fem.

– Jeg tror vi må huske at det viktigste er å begrense antallet nærkontakter, så det er om å gjøre å treffe færrest mulig. Jeg vil derfor oppfordre til å møte så få som mulig gjennom feiringen, sier Vold.

Nasjonalt finnes det faktisk ikke et forbud mot sosial samling innendørs.

Du risikerer imidlertid å bli rammet av reglene for arrangement, som er nedfelt i covid-19-forskriften, dersom du samler mer enn ti personer i lånte eller leide lokaler.

På private sammenkomster utenfor hjemmet kan man samles maksimalt ti personer innendørs og tjue personer utendørs, ifølge de nasjonale reglene. For større arrangementer, se faktaboks.

Det er også viktig å være oppmerksom på at Oslo, Bergen og en del kommuner i Viken og Vestfold og Telemark praktiserer strengere regler. Få få full oversikt over alle reglene som gjelder hos deg på kommunen din sin hjemmeside.

Nasjonale regler som gjelder på 17. mai Begrens sosial kontakt og møt heller andre utendørs enn innendørs.

Det anbefaler å ikke ha besøk av flere enn fem gjester. Hvis alle gjestene tilhører samme husstand, kan dere være flere, men man må kunne holde avstand.

Utenom i private hjem kan man på private sammenkomster samles maksimalt ti personer innendørs og tjue personer utendørs.

Utsett eller avlys arrangement som samler personer fra ulike kommuner.

På innendørs offentlige arrangementer kan maks ti personer samles uten tilviste sitteplasser.

Med tilviste plasser kan det samles 100 personer.

På offentlige arrangementer utendørs, kan 200 samles, men det er tillatt med opp mot 600 personer dersom de er fordelt på tre kohorter, sitter på tilviste plasser, og det avstand mellom kohortene.

Det er tillatt med skjenking ved servering av mat, men skjenkingen stopper klokka 22. Kilde: Regjeringen

Fra fest til fest

Når du har invitert til feiring, er det også viktig å kunne sikre at gjestene kan holde tilstrekkelig avstand til hverandre.

– Sørg for at gjester som ikke tilhører samme husstand har minst en meter avstand til hverandre. Det viktigste er å også sjekke at alle gjestene er friske før de kommer og at ingen er i karantene, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Dersom du møter ti personer på morgenen i et privat hjem i Oslo, og deretter ti andre senere på kvelden, bryter du ikke loven. Helsetoppene er imidlertid klare på at det ikke er godt smittevern å dra fra fest til fest.

– Jeg tenker det er viktig å holde seg til noen få personer og tilbringe hele dagen med disse, sier Vold.

Det mener også Nakstad.

– Det er ikke anbefalt å dra fra fest til fest, hele poenget er nettopp å ikke møte mer enn fem personer med mindre noen av dem er vaksinert, sier han.

UTESERVERING: Det er tillatt med skjenking ved servering av mat til klokka 22 nasjonalt. I Oslo er det fortsatt skjenkestopp. Foto: Truls Aagedal / TV 2

De vanligste misforståelsene

Det er mange regler å forholde seg til og det kan være lett å gå i surr.

Nakstad tror særlig at mange kan bli forvirret av forbudet mot å samles flere enn ti personer i Bergen og Oslo.

– Det er viktig å huske at du ikke bør ha mer en fem gjester uansett hvor du bor, også i Oslo. Det eneste unntaket er familier med mange små barn – da kan alle barna delta, sier han.

I tillegg kan det oppstå misforståelser rundt hvilke regler som gjelder på balkongen, i hagen og i bakgården.

– De samme reglene gjelder for hager og balkonger som for boliger. Hvis du arrangerer et selskap i en bakgård etter avtale med gårdeier, borettslag eller liknende, må du sette deg inn i arrangementsbestemmelsene i den kommunen du bor, sier Nakstad.

Bekymret for festmåned

Nakstad tror ikke 17. mai i seg selv vil føre til stor smittespredning, fordi han mener at de fleste nordmenn er flinke til å følge råd og anbefalinger.

– Jeg er mer bekymret for festaktiviteten i mai måned sett under ett og smittespredningen blant yngre aldersgrupper, sier han.

Den siste ukesrapporten fra FHI viste 57 prosent økning i antall meldte smittetilfeller i aldersgruppen 13 til 19 år.

Nakstad viser også til at det allerede spres en del smitte blant russ flere steder i landet.

– Selv om alle nå er veldig opptatt av at gjenåpningen av landet skal gå raskest mulig, er det fortsatt to, tre måneder til alle voksne i Norge har fått sin første vaksinedose. Det er det viktig å huske på.

Vold er også bekymret for at 17. mai er en dag vi vanligvis er veldig sosiale, og at vi er inne i en tid der det tradisjonelt sett skjer mye sosialt.

– Vi vil gjerne holde smittetallene nede til flere er vaksinert, så vi håper folk overholder de rådene som gjelder, sier hun.

NATT TIL 17. MAI: Politiet måtte håndtere en rekke meldinger om fyll i natt til 17. mai i fjor. Foto: Kyrre Lien / NTB scanpix

Slik svarer politiet om 17. mai

Politiet forteller at de samarbeider med kommunene for å sikre en trygg 17. mai-feiring.

– Politiet vil veilede og gi råd til innbyggerne, men anmelder klare brudd på smittevernbestemmelsene også denne dagen. Vi gjør de samme vurderingene vi gjør ellers, og følger de gjeldende smittevernregler og de tiltakene og oppgavene som politiet skal håndheve, sier stabssjef Harald Nilssen i Oslo politiet.

Han forteller at politiet ønsker å bidra til å forebygge og å begrense smittespredning, samtidig som de hele tiden må prioritere ressurser.

– Vi må vurdere og prioritere ressursene mot andre oppgaver vi har for øvrig. Grensen for når vi reagerer og følger opp tips og meldinger kan variere fordi det påvirkes av andre prioriterte oppgaver, sier Nilssen.

Stabssjefen ønsker nordmenn en fin feiring på vegne av politiet.

– Vi forstår godt at folk har behov for å møtes og ha det hyggelig sammen på 17. mai, og ønsker alle en fin og hyggelig dag. Samtidig oppfordrer politiet innbyggerne til fortsette å følge smittevernbestemmelsene, sier Nilssen.