Megadeth-bassist (56) avviser overgrepsanklager etter lekkede sex-videoer med tenåring

Bassisten i det amerikanske thrash metal-bandet Megadeth er i hardt vær, men avviser anklagene om seksuelle overgrep.

Etter at det dukket opp videoer med eksplisitt seksuelt innhold, der 56-åringen har intime videosamtaler med en tenåring, postet David Ellefson en melding på Instagram mandag.

Aktiv kristen

Denne meldingen ble senere endret til «privat», skriver People.

David Ellefson under Grammy Awards i 2017. Foto: ddp/Stella Pictures

– Som dere kanskje vet, har private og personlige samtaler og handlinger dukket opp på nettet, skriver 56-åringen og hevder at dette materialet er tatt ut av sin sammenheng for å gjøre mest mulig skade på hans omdømme, karriere og familie.

Ellefson omtaler seg som en aktiv kristen. Han har vært gift i 27 år med kona Julie, som han har to barn med.

Bassisten la også ved en skjermdump av en uttalelse som tenåringen skal ha kommet med. Der heter det at hun ikke var mindreårig i noen av videoene, og at det ikke hadde foregått noe upassende før det. Hun hadde dessuten samtykket, skriver People.

Turnéaktuelle

Sex-videoene ble lekket bare én uke etter at Ellefson kom med sin nye videopodcast «Backstage with David Ellefson». Megadeth er dessuten plateaktuelle og turnéaktuelle med Lamb of God, og skal ifølge planene ha sin første konsert i august.

Bandet uttalte seg om saken tirsdag, skriver Fox News.

– Vi er klare over de nylige uttalelsene om David Ellefson, og følger utviklingen tett (...) Det er viktig at alle stemmer blir hørt ordentlig og med respekt. Vi ser frem til at sannheten kommer for en dag, skrev bandet til sine 1,6 millioner følgere på Twitter.

Ellefson tilhører bandets originalbesetning, sammen med Dave Mustaine, og har vært bandets høyre hånd i en årrekke, med et opphold fra 2002 til 2010.