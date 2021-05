2015 er et merkeår for Dodge. Da introduserte de nemlig sin mest vanvittige muskelbil noensinne: Challenger SRT Hellcat. Med sine 717 hestekrefter, var dette den kraftigste Challenger-modellen og den sterkeste muskelbilen noensinne.

Lenge var det knyttet stor usikkerhet til at den i det hele tatt skulle bli bygget. Det var jo ikke akkurat "moteriktig" å lage en slik bil, selv tilbake i 2015.

Men gjengen i SRT – avdelingen som lager de råeste bilene til Dodge – jobbet hardt for å få realisere bilen.

Til manges store glede fikk prosjektet til slutt tommelen opp. Det var lurt – for dette har vært en suksess. Allerede de to første månedene ble det solgt rundt 5.000 eksemplarer. Hellcat er blitt et bilikon.

Det finnes ikke mange av disse på norske veier – mye grunnet at den ikke akkurat kommer gunstig ut av det norske avgiftssystemet.

Men på bruktmarkedet finnes det noen. Og prisen er omtrent på nivå med Norges mest solgte bil i fjor ...

Her er bilen vi har funnet på Finn.no. Dette er en skikkelig bøllebil! Faksimile: Finn.no

Mange har råd

Drøyt en million kroner er det du må ut med for 2015-modellen vi omtaler her. Med andre ord ikke så mye mer enn mange norske Audi e-tron-kunder punget ut for sin bil i 2020.

Så skal det sies at du ikke kan regne med å få ekstra god rente, av typen "grønt lån", hvis du skal ha finansiering. For denne bilen er vel så langt unna miljøvennlig som du kommer.

På en annen side. En slik bil brukes gjerne såpass lite, at du kan kalle den litt miljøvennlig, likevel. Den seks år gamle utgaven vi har funnet, har for eksempel kun rullet 17.800 kilometer. Blir ikke mye utslipp av det, fordelt på seks år!

Ytelser

De to bakhjulene har naturligvis et svare strev med å plante kreftene i bakken. Men den klarer 0-100 km/t på 3,9 sekunder, som ikke akkurat gjør den til en sinke. Skal du klare det kreves både tørr asfalt, gjerne varme dekk – og perfekte girskift. Det siste må du sørge for selv. Bilen vi skriver om her har manuell girkasse.

Lydbildet er forøvrig noe for seg selv. Diger V8-er som buldrer og braker – og en kompressor som hyler. I USA tenker ingen på EU-reglement som begrenser lyd.

Noe racerbil er det imidlertid ikke. I kjent muskelbil-tradisjon, handler det først og fremst om lyskryssdueller.

Interiøret i Challenger er kanskje ikke på nivå med tyske premiummerker. Men så er dette en annen type bil.

Ser ond ut

Det er kort og godt ingen sjanse for at du kan stikke deg bort i trafikken med en Hellcat. En ting er lydbildet. En annen er den fysiske tilstedeværelsen. Dette er retro- og muskelbil-design på sitt beste. Bilen vi har funnet er knall rød – med svarte felger. Det synes vi kler den godt.

Interiøret er sort – med karbondetaljer og sportsseter fra Recaro.

Akkurat denne bilen har forøvrig 12 måneder / 150.000 kilometer garanti. På en slik bil er det ekstra kjekt å ha. Det finnes ikke flust av steder som fikser deler og som kan skru på en slik bil, så det kan fort koste noen kroner, om du må gjøre noe.

Joda, Challenger SRT kan være en grønn bil.

Godværsbil

Mest trolig vil nok neste eier bruke dette utelukkende som en godværsbil. Hvordan en 2-tonns amcar med over 700 hk er å kjøre på våt asfalt tør vi knapt å tenke på. Men vi kan jo minne om at den aller første Challenger SRT Hellcat som ble levert til kunde, krasjet inn i et tre bare en time etter at den ble kjøpt. Litt respekt kreftene som bor i denne bilen er nok lurt.

Hvis du synes 717 hk er for lite, kan vi jo røpe at Dogde virkelig gikk bananas og laget en Red Eye-utgave av Hellcat med over 800 hk. En slik har vi imidlertid ikke sett ligge til salgs i Norge, enda.

