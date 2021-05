Prins Harry om livet som kongelig: – En blanding mellom The Truman Show og dyrehagen

Harry sier han og familien ble nødt til å krysse Atlanteren da han innså at hans far, prins Charles, «behandlet meg på samme måte som han selv ble behandlet».

Det kommer frem i et intervju med Dax Shepard, som leder podkasten «Armchair Expert». Harry sier at han ikke klandrer faren for hvordan han ble behandlet, men følte han måtte ta grep for å unngå at han ville gjøre samme feil med sine egne barn.

–Den smerten og lidelsen jeg kan ha opplevd skyldes kanskje den smerten og lidelsen min far og mine foreldre opplevde. Jeg vil forsikre meg om at jeg avslutter den sirkelen, forteller prinsen.

Prins Harry og Hertuginne Meghan med sin sønn Archie i 2019. Foto: Henk Kruger/AFP

– Det er mye genetisk smerte og lidelse man arver uansett. Som foreldre bør vi gjøre alt vi kan for å si: "Vet du hva? Det skjedde med meg, jeg skal forsikre meg om at det samme ikke skjer med meg", legger han til.

Klander ikke faren

Harry sier at tanken på farens oppvekst fikk ham til å innse at Prins Charles hadde hatt det vanskelig.

Dax Shepard leder den svært populære podkasten Armchair Expert. Foto: Willy Sanjuan/AFP

– Det betyr at han behandlet meg på samme måte som han ble behandlet. Jeg spurte meg selv om hvordan jeg kan endre det for mine egne barn? Og vel, her sitter jeg, sier prinsen, som nå bor i Montecito i Santa Barbara, California.

Var lei i 20-årene

Prins Harry, som nå er 36, valgte å forlate det kongelige liv i 2020. I podkasten avslører han har han hadde sett seg lei allerede i 20-årene, og forteller at det var psykisk belastende å alltid være i medienes søkelys.

– Det er en del av jobben. Du må bare holde ut og komme deg videre. Jeg var i starten av 20-årene og tenkte "Jeg har ikke lyst på denne jobben, jeg vil ikke være her, jeg vil ikke gjøre dette", avslører prinsen.

Han mener moren Dianas tragiske skjebne var mye av årsaken til at han selv fikk avsmak på det kongelige liv.

– Se hva det gjorde med moren min. Hvordan skal jeg noensinne slå meg til ro og ha en kone og familie, når jeg vet at det kommer til å skje igjen?

På spørmål om å beskrive det kongelige liv, trekker Harry frem en legendarisk Jim Carrey-film:

– Det er som en blanding mellom «The Truman Show» og å være i en dyrehage.

Harry og Meghans intervju med Oprah Winfrey førte til krisestemning i det britiske kongehuset. Foto: Harpo Productions via REUTERS

Intervjuet kommer etter at Harry og kona Meghan snudde det britiske kongehuset på hodet i samtale med Oprah Winfrey. Her anklaget de blant annet kongefamilien for rasisme, og sa at Prins Charles hadde sluttet å gi dem økonomisk støtte.

Harry vil fortsette samarbeidet med Winfrey senere denne måneden, da i en dokumentarserie om psykisk helse.