Liverpool-stjerne nektet å ta Klopp i hånden

Liverpool tok en enormt viktig seier i kampen om Champions League-plass neste sesong med 4-2 borte mot Manchester United torsdag.

Sadio Mané så imidlertid ikke ut til å være superfornøyd.

Da Jürgen Klopp forsøkte å ta senegaleseren i hånden på seiersrunden, nektet Mané å ta sjefen i hånden. Mané ristet på hodet og gikk unna.

Liverpool-manager Jürgen Klopp forsøker å avdramatisere episoden.

– Det er ikke noe problem. Jeg tok en sen avgjørelse om å spille med Diogo Jota. Guttene er vant til at jeg kommer med en forklaring til dem, men jeg hadde ikke tid til det da. Alt er fint, hevder tyskeren.

Klopp valgte å starte med Diogo Jota på bekostning av Mané, som erstattet portugiseren med et drøyt kvarter igjen av oppgjøret på Old Trafford.

– Det er følelser, men det er barnslig ikke å gi Klopp hånden etter kampen. Jeg tror også det kan være bra å få fyrt opp Mané i starten av en innspurt, så lenge ikke stemningen er dårlig. Det tror jeg ikke den er, for han er en fin fyr, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

– Jeg tror ikke det er noe. Mané kommer skutt ut av en kanon neste gang han spiller, spår tidligere Fulham- og Crystal Palace-stopper Brede Hangeland i TV 2s Premier League-studio.

I Sky Sports-studio i England ser de mer alvorlig på hendelsen.

– Hvis jeg var manager, hadde jeg ikke vært fornøyd. Han burde vist større respekt, for det er mangel på respekt overfor manageren og klubben. Hvordan kan han være uenig? Han har ikke hatt en god sesong, mens Liverpool har vunnet 4-2, sier tidligere Liverpool-spiller Greame Souness.

– Spilleren går over grensen, men da jeg var spillet, ønsket jeg ikke at manageren skulle komme og gi meg «high five». Hvis spilleren ser opprørt ut, trekk deg tilbake, sier tidligere Manchester United-kaptein Roy Keane.

– Vi har ikke sett en spiller gjøre det mot Klopp før. Det er sånt som skjer. Han ønsker å spille, og derfor viste han følelser, sier tidligere Liverpool- og Tottenham-spiller Jamie Redknapp.

Seieren over Manchester United gjør at Liverpool ligger svært godt an med tanke på topp fire dersom de vinner de tre siste kampene denne sesongen.