Israelske luft- og bakkestyrker angriper Gaza

Like før klokken 23.30 torsdag kveld opplyser det israelske Forsvaret (IDF) at både luft- og bakkemannskaper angriper mål ved Gazastripen.

Allerede onsdag fortalte det IDF at de sto klare med bakkemannskaper og var «forberedt på det verste».

Omfattende aksjon

Torsdag sendte forsvaret tusenvis av tropper til grensen mot Gaza.

– Vi er forberedt, og fortsetter å forberede oss på ulike scenarioer, sa talsperson for det israelske forsvret Jonathan Conricus til AFP tidligere på torsdag. Han omtalte en bakkeinvasjon som «et scenario».

Kort tid før midnatt norsk tid skrev Times of Israel at IDF har satt i gang et større bombeangrep på den nordlige delen av Gazastripen, med fly, helikoptre og droner, samt stridsvogner og artilleriskyts. Det dreier seg imidlertid ikke om en bakkeinvasjon ennå, men ser ut til å være den mest omfattende aksjonen Israel har satt i gang på Gazastripen til nå etter at rakettangrepene mot Israel startet mandag.

IDF air and ground troops are currently attacking in the Gaza Strip. — Israel Defense Forces (@IDF) May 13, 2021

Norge bekrefter møte

Kort tid etter at IDF annonserte angrepet, kunngjør Norges FN-delegasjon at et nytt møte i Sikkerhetsrådet vil finne sted klokken 16 norsk tid søndag.

Den norske delegasjonen har sammen med Tunisia og Kina forespurt møtet, og forteller at det var bred støtte for forslaget. Dette er det tredje møtet om den pågående konflikten på under en uke. Representanter for både Israel og Palestina vil være til stede.

Samtidig har en egyptisk delegasjon ankommet Tel Aviv i et forsøk på å forhandle frem en våpenavtale med israelske myndigheter.

#MiddleEast crisis:#SecurityCouncil open meeting confirmed for 10:00am EDT Sunday 16 May.



Requested by #NorwayUNSC &🇹🇳🇨🇳 with broad support.



Follow live on @UNWebTV — NorwayUN (@NorwayUN) May 13, 2021

Dødstallet stiger

Tidligere torsdag kveld kom nyheten om at israelske stridsvogner angrep flere mål på Gazastripen. Dette er en ytterligere opptrapping av konflikten etter at israelske kampfly og droner de siste dagene har angrepet over 1000 mål i den palestinske enklaven.

Dødstallet etter de israelske luftangrepene passerte torsdag over 100, opplyser palestinske myndigheter. Minst syv israelere har mistet livet i kampene.

Saken oppdateres!