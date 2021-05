Dette bekymrer Solskjær

Manchester United får skarp kritikk etter tapet for erkerival Liverpool. Ole Gunnar Solskjær (48) har funnet en svakhet som gjør ham urolig.

– Veldig dårlig fra United. Henderson var ikke overbevisende, midtstopperne var fryktelige, midtbanespillerne slet og angrepet var ubalansert. Kan ikke bare bli avfeid som et unntak. Det er åpenbare begrensninger i denne troppen, skriver Manchester Evening News' Samuel Luckhurst i sin kampoppsummering.

De røde djevlene fikk en pangstart på kampen. Så slo Liverpool hardt tilbake. Da Liverpool scoret sitt tredje for kvelden, var det flere United-blemmer som ledet til målet.

– En serie komiske feil, kommenterte Brede Hangeland i TV 2s studio.

Sjefen sjøl er heller ikke særlig fornøyd. Ole Gunnar Solskjær mener det ikke finnes noe verre enn å tape mot Liverpool:

– Ikke akkurat nå. I fotball er dette det verste tapet du kan få, sier Solskjær til TV 2.

– Jeg synes vi starter kampen bra og hadde kampen akkurat der vi ville, men så klarer vi ikke å ta vare på det momentet vi hadde. Det er dårlige tidspunkt å slippe inn på, fortsetter han.

Manchester United har sluppet inn ni mål på corner, mest av alle lag i Premier League. Det bekymrer Solskjær.

– Ja. Klart det. Vi slipper inn altfor mange mål på corner. Det er litt tilfeldig i dag, men det er ikke kjekt å slippe inn mål sånn. Vi slapp også inn mål på frispark like før pause. Der virket det som om vi mistet litt konsentrasjonen. Jeg tror dommer bare blåste frispark fordi Bruno lå nede. Det er jo ikke frispark, mener United-sjefen.

– Nå har vi tapt to kamper på tre dager. Det er ikke noe kjekt for fotballspillere. Men nå skal de få fri. De fortjener det etter den perioden vi har hatt. De skal få fri noen dager, og så skal vi bygge oss opp til tirsdag, fortsetter han.

Kampen mellom United og Liverpool var blitt utsatt som følge av massive demonstrasjoner på og rundt Old Trafford sist gang. Denne gangen var det også flere demonstranter som hadde møtt opp, men kampen gikk sin gang.

– Det var ikke vanskelig å forberede oss, men det var annerledes. Vi var her klokken tolv i dag og kampen var kvart over åtte (engelsk tid), så det ble lang tid på stadion. Men det er ikke det som er grunnen til at vi taper.

– Vi må finne oss selv umiddelbart, allerede på tirsdag mot Fulham. Vi har to kamper igjen før finalen og begynne å bygge opp selvtillit igjen, sier Solskjær.