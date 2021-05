Haaland finalehelt for Dortmund – latterliggjorde stjernestopper

RB Leipzig - Dortmund 1-4

Se målene i Sportsnyhetene øverst!

Erling Braut Haaland og Dortmund er tyske cupmestere etter å ha slått Alexander Sørloth og RB Leipzig 4-1 i torsdagens finale i Berlin.

Det er Haalands første tittel i tysk fotball. Dortmund vant cupen sist i 2017.

– Jeg er stolt over å vinne min første tittel. Det føles veldig bra, sier Haaland i et intervju vist på Vsport.

– Første omgang var bra, men andre omgang var dritt. Så vi var litt heldige, men det føles bra å vinne, sier Haaland.

Snaut halvtimen inn i kampen viste Haaland hvorfor hele Fotball-Europa er ute etter ham. Jærbuen parkerte Dayot Upamecano og sendte Leipzig-stopperen i gresset, før han med en iskald avslutning satte inn 2-0.

– Der ser vi alt det Braut Haaland har som spiss. Det er fart, kraft, teknikk og så er det en utrolig smart bevegelse og avslutning. Veldig mange spisser hadde gått i bakken etter en slik duell med Upamecano, men Braut Haaland får Leipzig-stopperen til å se ut som en smågutt. Vanvittig imponerende, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Jeg har vært litt mer enn normalt i treningsrommet i det siste, så jeg hadde en boost i bicepsen som jeg måtte få ut, sier Haaland.

CUPMESTER: Erling Braut Haaland og Dortmund slo RB Leipzig 4-1 i finalen. Foto: John Macdougall

Da RB Leipzig desperat forsøkte å kjempe seg tilbake i kampen, fastsatte Haaland resultatet til 4-1 med et litt heldig skudd fra 16 meter etter en strålende kontring.

– Han visste hvor viktig denne kampen var for alle. Han sto frem som en leder. Jeg er glad jeg kunne sett opp det andre målet hans, for jeg vet at han elsker mål, sier Jadon Sancho om Haaland i et intervju vist Vsport.

Sancho-dobbel

Tidlig i kampen hadde Haaland vært med i det oppbyggende spillet til Jadon Sanchos ledermål etter fem minutters spill. Like før pause økte Sancho til 3-0 etter flotte kombinasjoner mellom ham og Marco Reus.

I situasjonen før 3-0-målet ble Haaland taklet altfor sent av Upamecano. Den norske superspissen, som har mistet de siste kampene med en muskelskade, ble liggende og haltet av banen etter første omgang, men han ristet seg smellen og kom på banen i andre omgang.

Det gjorde imidlertid ikke Alexander Sørloth, som ble tatt av i pausen for RB Leipzig. I andre omgang presset Leipzig på for redusering, og den kom med snaut tjue minutter igjen da Dani Olmo banket inn 1-3.

RB Leipzig skapte flere gode sjanser, men det samme gjorde Dortmund på kontringer. Med et par minutter igjen av ordinær tid startet Haaland en kontring fra eget 16-meter. Den endte med at han satte inn 4-1.

Hans andre scoring for kvelden var noe av det siste han gjorde, for på overtid ble han byttet ut til ellevill jubel på Dortmund-benken.

Kjemper om Champions League

Nå venter de to siste serierundene for Dortmund, som kjemper om fjerdeplassen som gir spill i Champions League neste sesong. Dortmund er nummer fire, ett poeng foran Eintracht Frankfurt på plassen bak.

Dortmund møter Mainz og Bayer Leverkusen de to siste rundene, mens Eintracht Frankfurt skal opp mot Schalke og Freiburg.

Erling Braut Haaland står med 39 scoringer og elleve målgivende på 39 kamper denne sesongen.

Haaland er den fjerde norske cupmesteren på herresiden i Tyskland etter Rune Bratseth, Håvard Flo og Frode Grodås.