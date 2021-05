Nå er datoen for gjenforening klar

Etter måneder og år med spekulasjoner, utsettelser og spenning er datoen for en gjenforening av den svært populære komiserien «Friends» klar.

Torsdag annonserte Jennifer Aniston på Instagram at spesialepisoden får premiere på HBO Max torsdag 27. mai.

Episoden har fått navnet «The One Where They Get Back Together».

– Kan det bli mer spennende??, skriver Aniston til sine 36,6 millioner følgere.

Innspillingen fant sted i april i år, og alle stjernene returnerer for gjenforeningen.

Lisa Kudrow, som spilte Phoebe, avslørte tidligere i år detaljer rundt gjenforeningen, da hun gjester Rob Lowe sin podkast.

– Vi skal ikke portrettere karakterene våre. Det er oss som treffer hverandre igjen, noe som ikke skjer så ofte. Det har aldri skjedd foran folk siden 2004, da vi sluttet å spille inn serien, forklarte hun.

Gjenforeningen ble først annonsert i februar 2020, men på grunn av pandemien har det tatt tid før den ble klar, til frustrasjon for ivrige fans.