Liverpool har CL-skjebnen i egne hender etter råsterk snuoperasjon

Manchester United-Liverpool 2-4

Se sammendraget i videovinduet øverst.

Elleve dager på overtid ble storoppgjøret mellom Manchester United og Liverpool på Old Trafford endelig spilt. Og det var gjestene som kunne juble etter å ha snudd kampen fra 0-1 til seier 4-2.

JEVNT: Det er jevnt i topp fire-kampen.

Nå har Liverpool neste sesongs Mesterliga-skjebne praktisk talt i egne hender med tre kamper igjen.

Dette var Jürgen Klopps første seier på Old Trafford.

– God timing, vil jeg si. En herlig kamp, sier Klopp til Sky Sports.

– Det var nødvendig å vinne denne kampen. Uten dette resultatet hadde vi ikke trengt å prate mer om topp 4. Vi er fortsatt med i racet, det er alt.

Ole Gunnar Solskjær mener det ikke finnes noe verre enn å tape mot Liverpool:

– Ikke akkurat nå. I fotball er dette det verste tapet vi kan få. Det er klart det er kjipt, sier Solskjær til TV 2.

Kan avgjøres på målforskjell

Før kampen uttrykte Klopp glede over at laget hans fremdeles hadde alt i egne hender når det gjaldt Champions League-spill neste sesong.

Og seieren gjør at håpet om å havne blant de fire beste lever videre. De har nå henholdsvis seks og fire poeng opp til Leicester og Chelsea, som møtes i neste runde. Liverpool har én kamp mindre spilt enn de to andre.

Dermed kan det hele avgjøres på målforskjell. Akkurat nå er den svært jevn mellom de tre lagene, og med seier i sine tre siste kamper vil Liverpool etter all sannsynlighet gå forbi enten Chelsea eller Leicester.

Ole Gunnar Solskjær har vært svært kritisk til kampprogrammet i innspurten og torsdag måtte han se laget sitt tape for andre gang på kun 48 timer.

Tirsdag ble det 1-2-tap mot Leicester. Da stilte United reservepreget. Det gjorde de ikke torsdag kveld, men savnet av skadde Harry Maguire var merkbart.

Kampprogram for de topp 4-jagende lagene: Chelsea: Leicester (H) og Aston Villa (B) Leicester: Chelsea (B) og Tottenham (H) Liverpool: West Bromwich (B), Burnley (B) og Crystal Palace (H) West Ham: Brighton (B), West Bromwich (B) og Southampton (H)

Satte ballen i eget nett – så våknet Liverpool

Scouserne fikk en blytung start da Nat Phillips satte ballen i eget nett etter skudd fra Bruno Fernandes kun ti minutter ut i kampen. Men Jürgen Klopps menn reiste seg på mesterlig vis og ledet 2-1 til pause etter scoringer av Diogo Jota og Roberto Firmino.

Og kun minuttet etter pause var brasilianeren der igjen etter en fryktelig tabbe av United-målvakt Dean Henderson. Da virket vertene nærmest slagne allerede og seieren trygg. Men tjue minutter før slutt reduserte Marcus Rashford og deretter hang Liverpool i tauene.

Uheldige Phillips revansjerte seg blant annet med en matchavgjørende redning på strek. Og ett minutt før slutt ble Mohamed Salah sendt alene gjennom og trygget frynsete Liverpool-nerver med sitt 21. ligamål for sesongen.

Phillips hevder han ikke var så bekymret til tross for den fryktelige starten for både han og laget.

– Jeg var ikke så bekymret, og det tror jeg ikke at resten av gutene heller var, for vi visste vi hadde mye mer å komme med, sier Philips som var svært glad for å høre at det ikke ble registrert som et selvmål.

– Dette er stor kveld for oss. Det er nytt steg i riktig retning, sier midtstoppen til Sky Sports.