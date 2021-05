Israelske stridsvogner angriper mål på Gazastripen

Bruken av stridsvognartilleri er en opptrapping på konflikten etter at israelske kampfly og droner de siste dagene har angrepet over 1.000 mål i den palestinske enklaven.

Søkt tilflukt

Torsdagens beskytning fra stridsvogner var rettet mot områder lengst nord på Gazastripen, samt den østlige delen av Gaza by.

Rundt 200 palestinere har ifølge et øyenvitne søkt tilflukt på en skole drevet av FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA).

87 palestinere er så langt drept, blant dem 18 barn og åtte kvinner, i de israelske angrepene, og 530 er såret, ifølge helsedepartementet i Gaza by.



Tre eller fire raketter fra Sør-Libanon skal ha slått ned nord i Israel, uten å forårsake skader.

Fire raketter

Hizbollah-militsens TV-kanal al-Manar TV, som står Hizbollah nær, melder at det er skutt tre raketter over grensa, mens nettavisen Lebanon 24 melder at det er skutt fire raketter fra al-Maaliya-området.

Libanesiske sikkerhetskilder opplyser til TV-kanalen MTV at det er palestinske grupper i Libanon som står bak rakettangrepet.

Den israelske TV-stasjonen Kanal 13 bekrefter at raketter har landet nord i Israel, men opplyser at ingen kom til skade i angrepet.

(©NTB)