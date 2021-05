– Noe av det beste Rosenborg har levert etter at Hareide kom tilbake

Rosenborg - Viking 5-0

Rosenborg herjet med Viking og vant 5-0 hjemme på Lerkendal torsdag.

– Dette er noe av det beste Rosenborg har levert etter at Åge Hareide kom tilbake til Lerkendal, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Molde og Rosenborg er de to lagene jeg tror kommer til å kjempe om gullet, og i kveld fikk vi se gulltakter fra Rosenborg, sier Mathisen.

RBK står nå med fire poeng etter de to første serierundene, mens Viking kommer ned på jorden etter å ha slått Brann i sesongåpningen.

– Rosenborg latterliggjør et veldig svakt Viking, og det forsvarsspillet Viking siste frem i kveld må gjøre at trenerteamet sover dårlig frem mot neste kamp, for dette var en marerittkamp for Vikings stoppere og Iven Austbø, sier Mathisen.

Scoringer fra Markus Henriksen og Stefano Vecchia sørget for at trønderne ledet 2-0 til pause. I andre omgang scoret Hólmar Örn Eyjólfsson, Kristoffer Zachariassen og Guillermo Molins i tur og orden.

– Vecchia, Hoff Holse og Zachariassen gjør til tider som de vil, og det gjør også Rosenborgs nye nummer 10. Molins viser hvorfor han ble hentet til Trondheim, og på de minuttene han får viser han veldig mye mer enn det Islamovic har vist til nå denne sesongen, mener Jesper Mathisen.

– Touchene, scoringen og forståelsen er det høy klasse over, og hvis kroppen hans fungerer fremover er det ikke noe snakk om hvem som er førstevalget til Rosenborg på spissplass, fortsetter Mathisen.

Markus Henriksen haltet av banen i første omgang med det som så ut til å være en skade i kneet. Dino Islamovic ble byttet ut i pausen. RBK-trener Åge Hareide opplyste til Eurosport at det var på grunn av lysketrøbbel.

Zlatko Tripic ble byttet inn for Viking i andre omgang.