Molde-smell i Tromsø

Tromsø - Molde 3-3

Molde ledet 3-1 mot Tromsø, men måtte ta til takke med 3-3 på Alfheim.

Sesongens første poengtap for moldenserne kom dermed allerede i andre runde mot nyopprykkede Tromsø, som tar sitt første poeng for sesongen.

– Det er et bra resultat, og så hadde vi gjerne lyst på enda mer. Det er likevel sterkt å komme tilbake fra 1-3 og hente det opp. Det er bra gjort. Det er sterk moral i guttene. Det viste vi i fjor, og det ser vi i både trening og kamp i år. Vi gir oss aldri og jobber hele veien ut, uansett resultat, sier Tromsø-trener Gaute Helstrup til TV 2.

Inspirert av Manchester City

Eric Kitolano reddet poenget for Tromsø med sin 3-3-scoring etter målgivende fra målvakt Jacob Karlstrøm.

– Vi har sett litt på Manchester City, som driver på med det med Ederson. Jacob har et bra tilslag, så vi bruker det som et våpen. Det var godt endelig å få scoret på det, for vi hadde et par sjanser på det mot Glimt også, sier Kitolano til TV 2.

Det var akkurat det @GauteHelstrup mente i pausen: Ønsker å slå lengre bakfra.

Karlstrøm med assist til Kitolano! — Ole Martin Årst (@omaarst) May 13, 2021

Molde-trener Erling Moe var skuffet etter poengtapet.

– Vi hadde bra kontroll på kampen og lå trygt og stabilt, og så dessverre åpnet vi opp og ba dem inn i kampen igjen. Det skuffer meg mest her i dag når vi scorer tre mål, sier Erling Moe til TV 2.

Dobbel fra Ohi og Moses

Ohi Omoijuanfo sendte Molde i ledelsen etter ti minutters spill på Alfheim. Den tidligere Jerv- og Stabæk-angriperen tok ned et innlegg, vendte opp og satte ballen i mål.

Tromsø svarte umiddelbart. Nysigneringen Ebiye Moses ble spilt gjennom og satte inn 1-1. Ohi var imidlertid ikke ferdigscoret for kvelden, for etter 16 minutters spill bommet Anders Jenssen på en klarering og Molde-spissen var alene gjennom. Ohi gjorde ingen feil og satte inn 2-1.

Fem minutter før pause vendte Ola Brynhildsen opp innenfor 16-meteren og klinte ballen i krysset bak Tromsø-målvakt Jacob Karlstrøm.

Like før pause tente Ebiye Moses Tromsø-håpet med sitt andre mål for kvelden. Den tidligere HamKam-spissen ble fikk ballen på ti meter etter innlegg fra Eric Kitolano og satte sikkert 2-3-reduseringen.

I det 64. spilleminutt sendte keeper Karlstrøm en lang ball opp mot Kitolano, som tok ned ballen og hamret inn utligningen til 3-3 for Tromsø.