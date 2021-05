Start-profil klar for Cercle Brügge: – En fantastisk klubb

Daland bekrefter overgangen overfor NTB.

– Det er utrolig gøy at det gikk i boks. Det er en fantastisk klubb og liga. Jeg gleder meg til å begynne oppkjøringen og etter hvert sesongen med dem, sier han.

Start får litt over ti millioner kroner for midtstopperen, ifølge NTBs opplysninger. Han spilte samtlige 30 kamper for Start sist sesong og var en av lagets beste i en ellers tung sesong for sørlandsklubben.

– Det har vært noen fantastiske år i Start, og det var litt vemodig å dra fra klubben nå, men dette var en mulighet jeg ikke kunne takke nei til. Dette var ikke min siste gang i Start-drakt.

Nå gleder han seg stort til fire år i Belgia.

– De spiller en fotball som vil passe meg bra, og er en klubb med mye unge spillere og gode verdier, sier Daland.

Klubben endte på 16. plass i den belgiske toppdivisjonen sist sesong. Den eies av Monaco og trenes av Yves Vanderhaeghe.

