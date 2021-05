Lettet Solskjær etter ny demonstrasjon: – Jeg er bare glad vi kan spille fotball

Se hele intervjuet med Solskjær øverst.

Det har som ventet vært en demonstrasjon utenfor Old Trafford. Det hele virker å ha gått relativt rolig for seg, til tross for at to personer er arrestert, og begge lags spillere og arrangør hadde tatt sine forholdsregler.

Manchester Uniteds spillere ankom stadion mye tidligere enn vanlig for ikke å risikere å bli blokkert av demonstranter.

– Guttene har vært fokusert. Vi ankom litt tidligere enn vanlig, men vi har hatt lunsj, møter og et måltid før kamp som normalt. Vi er klare for å spille fotball, sier Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær.

– Vi har prøvd å holde alt så nært normalen som mulig for dem. Men det er selvfølgelig litt nytt at vi rapporterer så tidlig til kamp. Men de har vært veldig gode til å tilpasse seg dette året.

– Mine spillere er veldig klare for å vise hvilket lag Manchester United er. Jeg er bare glad for at vi kan spille fotball, sier kristiansunderen under en time før kampstart.

Solskjær gjør ti endringer på laget fra tapet mot Leicester, der han stilte veldig reservepreget.

– Vi har forberedt oss som normalt, vi har gjort nesten det samme som vanlig, sier Bruno Fernandes, som for øvrig er Uniteds kaptein i Harry Maguires skadefravær.

– Dere blir ikke påvirket av å ankommet stadion mye tidligere enn vanlig?

– Jeg håper ikke det. Vi får se.

Både Manchester United og Liverpool sendte ut lokkeduer i form av offisielle busser som kjørte rundt i Manchester sentrum for å tiltrekke seg oppmerksomhet og trekke den bort fra de faktiske spillerbussene.

Det fungerte; en offisiell Liverpool-buss ble faktisk blokkert og forhindret i å kjøre videre av flere biler, men inni den satt kun en sjåfør.

Jürgen Klopp virket også relativt uaffisert av torsdagens demonstrasjon. Han mener at ingenting har endret seg i kampforberedelse til tross for at kampen ble utsatt.

– Nei. For elleve dager siden var det klart at vi måtte vinne, og elleve dager senere er det fortsatt klart at vi må vinne. Ingenting har forandret seg.

– Det kommer til å bli en skikkelig fotballkamp.