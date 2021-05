Slik forklarer de den omstridte vaksinebeslutningen

Under regjeringens pressekonferanse torsdag sa statsminister Erna Solberg at de åpner for en grovere geografisk omfordeling av vaksiner.

Det betyr i så fall at 24 utvalgte Østlandskommuner i løpet av en periode på to-tre uker i juni vil få 60 prosent flere vaksiner enn store deler av resten av landet.

Det er imidlertid ikke fastslått hvorvidt det faktisk blir sånn.

Skapte harme

Beslutningen avhenger av at de kommunene som over en periode får færre vaksiner, klarer å ta igjen etterslepet dette vil medføre og vaksinere et høyt antall personer i juli.

Regjeringen har sagt at de håper på en snarlig avgjørelse.

Men nyheten falt ikke i god jord hos flere av landets ordførere. I Tønsberg sa ordfører Anne Rygh Pedersen (Ap) at hun nektet å gi fra seg vaksinedoser.

Ålesund-ordfører Eva Vinje Aurdal kalte beslutningen «dramatisk».

– Jeg er stort sett fornøyd med regjeringens håndtering, men akkurat nå – når vi er ferdig med å vaksinere de sårbare – må de fordele det på en måte som blir forståelig for folk, sa Rygh Pedersen til TV 2.

– Vil sikre gjenåpning

Nå går en rekke helsetopper ut og svarer opprørte ordførere.

– Vi ser at en ytterligere prioritering av noen kommuner vil kunne sikre gjenåpningen, særlig i det sentrale Østlandsområdet, hvor smittepresset har vært stort over lang tid, sier smitteverndirektør i FHI Geir Bukholm til TV 2.

Han mener det ikke er snakk om en skjevfordeling.

– Vi bare forsinker vaksinasjonen i noen kommer, og øker i noen andre i løpet av juni, også tar vi dette igjen i juli. Med det sikrer vi en raskere flokkimmunitet, særlig på Østlandet og i Oslo-området, sier Bukholm videre.

– Det er naturlig

Han forstår at ordførerne kan oppfatte dette som urettferdig.

– Vi tenker det er naturlig at alle ordførere og kommuner ønsker seg vaksiner så fort som mulig. Men nå får vi mange flere vaksiner til Norge i juni og juli, så noe av det vi er mest bekymret for, er om kommunene er i stand til å håndtere de store mengdene med vaksinene som kommer inn, sier Bukholm.

I prosessen med å velge ut de 24 kommunene som skal få flere vaksiner, har FHI og Helsedirektoratet blant annet sett på hvilke kommuner som har hatt det høyeste smittetrykket over tid samt sykehusinnleggelser.

– Da blir det nødvendigvis sånn at kommuner som har hatt litt kortere utbrudd havner utenfor denne listen, sier Bukholm.

Håper unngå splid

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad forklarer at hensikten med fordelingen er å få ned smittepresset i hele landet, slik at det blir færre utbrudd alle steder, og raskere gjenåpning i hele Norge.

– Det kan føles urettferdig noen steder, særlig der man står midt i utbruddssituasjoner, men faktum er at alle kommuner vil få flere vaksinedoser de neste ukene selv om et tjuetalls kommuner med vedvarende høyt smittepress trolig får en del mer, sier Nakstad til NTB.

Bukholm i FHI håper ikke beslutningen fører til en splid mellom kommunene.

– Det er en moderat endring, og det er en endring som dreier seg om to-tre uker, hvor noen får litt flere vaksiner, sier han.