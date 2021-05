Fotballen betyr alt for brødrene i en tøff hverdag - så tok Premier League-stjernen kontakt

Fotball har vært en virkelighetsflukt for brødrene Daniel (16) og Simen (18) i en hverdag preget av sykdom og mobbing. Da Premier League-stjernen tok kontakt, fikk begge fullstendig hakeslepp.

– Jeg er litt redd for at jeg ikke får et like bra liv som alle andre. Jeg har lyst til å gjøre det som alle andre gjør.

Det sier en betenkt storebror Simen til TV 2, vel vitende om at han aldri vil kunne gjøre som alle andre.

For han og lillebror Daniel fra Bamle i Telemark lider av den alvorlige og sjeldne muskelsykdommen Duchenne muskeldystrofi.

– Vi kan ikke lyve. Det er mange kvelder vi sitter og gråter. Det er mange tunge perioder som er umenneskelige, sier en preget pappa Bjørn Gunnar.

Muskelsykdommen svekker gradvis muskelkraften og styrken forsvinner, hjerte- og lungefunksjonen rammes, og gjennomsnittlig levealder med sykdommen er 30-40 år.

Det finnes ennå ingen helbredende behandling.

– Jeg er redd for fremtiden, innrømmer Simen.

Derfor bruker brødrene lidenskapen og kjærligheten til fotball for å flukte fra den brutale hverdagen.

Nå kjemper de mot klokken for å oppfylle fotballdrømmen. Men det kan være for sent. For alltid.

– Blir fratatt livet

Vi skrur tilbake tiden til våren 2005.

UNGE: Simen (t.v) og Daniel herjet, løp og klatret overalt som barn. Foto: Privat

Simen lærte å gå lenge før han ble storebror og brødreparet løp rundt, spilte fotball og klatret overalt. Men da Simen var fire år merket pappa Bjørn Gunnar at «noe var alvorlig galt».

Eldstesønnen hadde problemer med å hoppe, gå i trapper og ustø gange, og etter utredelser ble Simen diagnostisert med Duchenne muskeldystrofi. Like etterpå fikk lillebror Daniel samme diagnose.

– Å føle at man er utenfor. Å miste kontroll over kroppen og ikke kunne gå. Det er noe av det vanskeligste og kanskje det vondeste, reflekterer Simen over sykdommen når TV 2 møter brødreparet hjemme i Telemark.

GUTTA: Daniel (foran til høyre) mistet muligheten til å gå da han var elleve år, mens Simen kan fremdeles ta noen skritt. Her fra barndommen. Foto: Privat

I løpet av alderen åtte til tolv år mister flesteparten av gutter med muskelsykdommen gradvis muligheten til å gå og stå når muskelkraften svekkes.

– Det er det som gjør denne sykdommen så komplisert. Du får oppleve hva livet skal handle om, men så blir du fratatt livet, sier pappa, før han fortsetter:

– Frem til i dag har jeg vært gjennom mange epoker som jeg ikke ønsker å se tilbake på og det er mye i fremtiden som jeg ikke ser frem mot.

Men selv om familien har opplevd mange tunge stunder, har brødrenes verdier, holdninger og pågangsmot reddet liv.

«Drep dere selv, feite jævler»

I dag sitter guttene i rullestol og må porsjonere ut kreftene til skole og jobb, venner og det hverdagen med en funksjonshemming krever av unge kropper.

Sykdommen gjør det krevende å være med venner, dra på kino eller å utforske fritidsaktiviteter, og det er bare på nettet de er som jevnaldrende, men der har brødreparet en Youtube-kanal med over 20 millioner videoavspillinger.

– Det er ganske mye, ja, smiler Daniel.

«Drep dere selv, feite jævler» Nettmobber i kommentarfeltet på YouTube

I 2017 ble dessuten brødrene kåret året til «Årets meningsbærer» - den viktigste prisen på Gullsnutten, i kampen mot den grove netthetsen og mobbingen som de opplevde på YouTube-kanalen sin.

– Det er mange som har sendt melding om at vi har reddet livet deres. Man blir ganske rørt av det. Det viser at det vi har gjort hjelper mange, sier Simen.

– Jeg er redd for fremtiden

Men samtidig som brødrene inspirer og hjelper de rundt seg, blir de påminnet den brutale virkeligheten når formen svekkes for hver måned.

UT PÅ TUR: Det er fotball som er lidenskapen og Odds BK troner øverst. Her på vei til Odd-kamp i 2016. Foto: Guri Gunnes Oppegård / TV 2

– Vi prøver å ta en dag av gangen og ikke tenke så mye på de vonde tingene, sier Simen om hvordan sykdommen påvirker hverdagen.

Derfor prøver han å gjøre mest mulig for å slippe å tenke, og brødreparet bruker lidenskapen for YouTube og kjærligheten til fotball for å flukte fra hverdagen.

– Hvis jeg ikke gjør noe tenker jeg mye på sykdommen, men hvis jeg gjør noe hele tiden tenker jeg ikke på det. Jeg blir kanskje litt rastløs på grunn av det.

– Hva er det du tenker på da?

– Jeg tenker mye på at jeg ikke får en like bra fremtid som alle andre. Jeg er redd for fremtiden, sier Simen.

Og for å unngå vonde tanker og vanskelige stunder er fotballinteressen essensiell.

– Vi må gjøre det vi kan for å være en del av fotballen. Det er veldig gøy å være fotballsupporter og vi kan samle på fotballeffekter. Det er kanskje det som gjør at vi ikke tenker så mye på sykdommen.

Premier League-stjerne slo på tråden

Gutterommene hjemme i Stathelle er fylt opp av signerte fotballeffekter.

Simen viser stolt frem flere innrammede drakter med signaturen til tidligere og nåværende Liverpool-spillere.

AUTOGRAFJAKT: Før Tottenham - Inter på Ullevaal. Foto: Privat

På rommet til Daniel henger farens gamle Tottenham-drakter, og han viser frem et signert bilde av Paul Gascoigne som henger på veggen.

Men nå ønsker lillebror og autografjeger Daniel å ta opp kampen om mest fotballeffekter i familien.

– Det er jo Simen som har fått meg til å samle på det. Jeg vil ha mer enn hva Simen har.

– Er det en konkurranse?

– Ja. Simen har mer akkurat nå, men det får vi se på, sier han og smiler.

For i et Facebook-innlegg fortalte Daniel om autografinteressen i håp om å fange oppmerksomheten til europeiske klubber, og han forklarte hvordan rullestolen gjør det vanskelig å reise for å samle på autografer.

Responsen har vært enorm. I England sender folk bilder av pakker som de sender i posten til Norge, men høydepunktet kom da favorittlaget Tottenham og Premier League-stjernen Serge Aurier tok kontakt.

ENGASJERT: - Håper jeg ser dere, snart, snart, snart, sa Aurier til guttene. Foto: Carl Recine

– Jeg vet du er en Spurs-fan, så jeg har med denne til deg, sier Aurier og trekker frem en Tottenham-drakt i kameraet.

– Signert drakt av hele laget, måper Daniel med stjerner i øynene.

– Den skal jeg henge opp og ramme inn, fortsetter han, mens Simen stryker ham forsiktig på skulderen.

Og han blir ikke mindre målløs når Aurier inviterer fotballfamilien på Tottenham-kamp når koronasituasjonen tillater det.

– Jeg vil gjøre mitt ytterste for at dere får billetter, forsikrer høyrebacken.

– Dette var skikkelig kult, gliser Daniel når Zoom-samtalen er over.

– Jeg håper det skjer så fort som mulig at vi får dratt dit.

Men fotballturen kan bli vanskelig å gjennomføre.

Drømmeturen står i fare

I 2019 var familien på fire på London-tur og guttene fikk oppleve Tottenham på London Stadium, men det var en påkjenning.

DRØMMEN: - Jeg vil jobbe som fotballkommentator eller programleder, sier Simen. Foto: Privat

Daniel fikk riktignok se favorittlaget vinne i lagets nye storstue, men turen var krevende og komplisert ettersom brødrene er avhengige av assistenter og personløftere.

Dermed kan London-turen ha blitt den siste utenlandsturen.

LEGENDER: Gutta synes det var stas å møte Tottenham-legender i lagets nye storstue. Foto: Privat

– Vi må se om sykdommen gjør det mulig å reise over igjen. Vi må ha helsen i behold dersom vi skal på en slik tur igjen, sier pappa Bjørn Gunnar.

Ifølge pappa begynner nemlig sykdommen å sette ordentlig preg på hverdagen til guttene, og nå kan det være for sent for fotballtur.

I fjor skulle opprinnelig familien reise til Liverpool slik at Simen kunne overvære Liverpool på Anfield.

Han gledet seg enormt. Bagen var nærmest ferdig pakket til avreise 19. mars. Så satte pandemien en stopper for turen.

– Jeg ble veldig frustrert og lei meg. Det var ikke noe gøy, husker Simen.

– Du nektet for å ikke reise, du skulle dra, skyter Daniel inn.

– «Det er samma om jeg får korona eller ikke, jeg skal på den turen, sa du», fortsetter lillebroren.

Nå kjemper familien mot klokken for å realisere fotballdrømmen. Helst må de reise til England i løpet av kommende Premier League-sesong - aller helst før nyttår.

– Vi må ha som mål at Simen kan oppleve Liverpool på Anfield, og så hadde det vært stas dersom Daniel kan møte Aurier, sier pappa Bjørn Gunnar.

Familien er uansett fullvaksinert og klare til å reise på fotballkamp i England dersom helsen og koronasituasjonen tillater det - før det er for sent.