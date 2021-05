Bestemte seg for å bytte landslag – så oppdaget de problemet

Borna Sosa har fått sitt store gjennombrudd denne sesongen med ti målgivende pasninger fra venstrebacken til Stuttgart i Bundesliga.

23-åringen har vært så god at han har blitt koblet til Bayern München.

Det er imidlertid ikke bare større klubber som sikler etter Sosa, for Det tyske fotballforbundet har også forsøkt å sikre seg stjerneskuddet, til tross for at han er født i Zagreb og har spilt for alle Kroatias ungdomslandslag.

Og tyskerne lyktes nesten.

Spilleren ble overtalt til å vrake Kroatia og han fikk tysk statsborgerskap ettersom moren Vesna er født i BErlin. Tysklands landslagssjef Joachim Löw hadde også planer om å ta med Sosa til sommerens EM-sluttspill.

– Det er ingen vei tilbake, sa Sosa til den kroatiske avisen 24sata etter å ha gitt Kroatias landslagssjef Zlatko Dalic beskjed om landslagsbyttet.

Unnskyldning: – Jeg var naiv

Nå kommer imidlertid venstrebacken krypende tilbake, for det var et stort problem med landslagsbyttet: Siden han var 22 år og spilte en tellende U21-landskamp for Kroatia, nektet FIFA ham å bytte til det tyske landslaget.

– Jeg vil ikke fraskrive meg ansvaret for situasjonen jeg har satt meg i, selv om jeg på trodde jeg gjorde det rette. Jeg tok feil beslutning, og jeg var naiv, skriver han i en uttalelse på Kroatias fotballforbunds nettside.

IMPONERER: Borna Sosa, her mot Dortmunds Jadon Sancho, har gjort det meget godt for Stuttgart denne sesongen. Foto: Ina Fassbender

Sosa forklarer at han ble revet med av drømmen om å spille store mesterskap, og at spill for Tyskland virket som en kortere vei til å oppfylle barndomsdrømmen.

– Jeg tok en feil avgjørelse, og jeg må ta ansvar for det. Hvis Det kroatiske fotballforbundet og de som tar ut troppen fortsatt tror jeg kan bidra til suksess på landslagene våre, er jeg tilgjengelig, skriver Sosa, som også kommer med en unnskyldning til Kroatias fotballsupportere.

– Jeg debuterte for de Kroatias ungdomslandslag i 2012 og har spilt 56 kamper. Det har vært både gode og dårlige kamper, men jeg er stolt av hver kamp jeg har spilt i den kroatiske trøyen, sier han.

Landslagssjefen klar til å tilgi

Zlatko Dalic virker ikke å ha lukket døren for Borna Sosa.

– Borna Sosa er en ung mann, og unge mennesker gjør feil. Jeg er klar til å tilgi, sier Kroatias landslagssjef til Jutarnji list.

NEI: Kroatias U21-landslagssjef Igor Biscan skal ikke ha planer om å ta med Borna Sosa i troppen til kvartfinalen i U21-EM. Foto: Borut Zivulovic

Ifølge 24sata har imidlertid ikke Kroatias U21-landslagssjef og tidligere Liverpool-spiller Igor Biscan planer om å ta med Sosa til EM-kvartfinalen mot Spania i slutten av måneden.

Så gjenstår det å se om Dalic tar med Sosa i seniorlandslagets EM-tropp, som i gruppespillet møter England, Tsjekkia og Skottland.

Borna Sosa har spilt for Stuttgart siden han kom fra Dinamo Zagreb i 2018. Denne sesongen står han med 24 kamper i Bundesliga for Stuttgart, som ligger på tiendeplass i sin første sesong etter opprykket.