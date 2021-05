– Dette var mitt store mareritt

– Han har sittet åtte år som helseminister. Han har stått til rors under hele pandemien, og til valget vil Høyre gjerne regjere helse-Norge i fire år til. Da er det vel noen spørsmål du som velger bør får svar på, sier programleder Yvonne Fondenes innledningsvis i «Ærlig talt» på TV 2.

Helseminister, Bent Høie, var gjest i onsdagens episode «Ærlig talt». Der forteller han hva jobben som helseminister har krevd under pandemien og hvordan veien blir videre.

– Det er ingen tvil om at det til tider har vært ganske tøft, men all ros har kjentes veldig godt, sier Høie.

– Det er en ekstrem situasjon

Han sier videre at selv om han er ansiktet utad for helsetjenesten, er det alle medarbeiderne hans og alle som jobber i helsetjenesten som fortjener rosen.

– Til dem er det veldig fortjent, sier han og smiler.

– Hvordan vil du karakterisere den jobben du har gjort siden 12. mars i fjor?

– Det er en ekstrem situasjon. Det å være helseminister og sitte i regjering i seg selv er en unntakstilstand, men nå har vi vært i en unntakstilstand i tillegg. Det er en situasjon der du er i mer beredskap i hele kroppen 24 timer i døgnet i et helt år, så det er en spesiell situasjon, sier han.

– Når du sitter med mannen din Dag Terje alene på hytta, og han spør om du er fornøyd med jobben du har gjort siden 12. mars i fjor – hva svarer du da?

– Da svarer jeg ja på det. Min holdning til arbeid generelt er at man skal gjøre så godt man kan. Det betyr ikke at jeg mener det er ting som burde vært gjort bedre eller som er kritikkverdig. Men jeg kan med hånden på hjertet si at jeg har gjort så godt jeg kan, sier helseministeren.

Norge var ikke forberedt

Når Høie skal beskrive hvordan han kommer til å se tilbake på pandemien den dagen han trer ut av rikspolitikken, sier han det var en ekstrem og fryktelig vanskelig periode.

ÆRLIG TALT: Helseminister Bent Høie sier han med hånden på hjertet har gjort så godt han kan under pandemien. Foto: Morten Kristoffersen / TV 2

– Men i sum vil jeg se på det med glede. For jeg har sett stå-på-viljen så mange har i møte med noe som er farlig. Mange har vært villige til å ofre så mye, forteller han.

Koronakommisjonen slår fast at Norge ikke var godt nok forberedt på pandemien. I rapporten står det at det var en alvorlig svikt.

Det reiser spørsmålet om helseministeren gjorde en god nok jobb i forkant av pandemien.

– Vi kunne hatt bedre planer for hva som skjer med landet vårt når vi stenger ned landet i så lang tid. Det har krevd enormt mye av mange for å få det til uten å ha et planverk for det, sier Høie og fortsetter:

– De tingene har vi erkjent og kunne gjort. Så er trøsten at vi er i godt selskap. Det er ingen andre land i vesten som hadde sånne planer for pandemien.

– Advarslene var der jo. Verdens helseorganisasjon advarte oss sammen med mange andre aktører at vi kunne rammes av en pandemi. Så hvordan er det mulig at vi likevel, til tross for de advarslene, ikke var godt nok forberedt?

BEKLAGER: Høie beklager til ansatte i helsesektoren som har opplevd frykt for å komme på jobb med mangel på smittevernutstyr. Foto: Morten Kristoffersen / TV 2

– Måten vi håndterte den på var helt annerledes enn det planene våre tok høyde for. Og der er verdens helseorganisasjon i samme selskap – deres planverk i møte med en pandemi var heller ikke forberedt på det.

Manglet smittevernutstyr

Et av problemene sykehusene tidlig stod overfor, var mangelen på smittevernutstyr.

Ansatte måtte bruke samme smittevernutstyr opptil flere ganger, og lagrene for munnbind, visir, antibac og engangshansker var tomme.

De utsatte seg selv for en betydelig smitterisiko i arbeidet med å redde andre liv, og kunne potensielt smittet andre pasienter.

– Er du fornøyd med din egen innsats som helseminister?

– Jeg har sagt hele veien at dette burde vært annerledes. Det jeg prøvde å svare på er hvorfor det er blitt sånn, og det er ut fra tenkningen om hvordan beredskap skal være i Norge og det har vi sett nå fungerer ikke lenger, sier han, og legger til:

– Vi må ha nasjonale beredskapslagre for den typen utstyr og det har vi nå snudd oss rundt på og bygd opp.

Ulikt ansvar

Høie forklarer videre at tekningen handlet om at vi har et sektoransvar og et ansvarsprinsipp. Det betyr at hver sektor skal ha ansvar for sin beredskap.

Og så har man et ansvar for helheten på hver enhet.

Bent Høie og programleder Yvonne Fondenes før sendingen Ærlig talt på TV 2. Foto: Morten Kristoffersen / TV 2

– Det betyr at man hadde lagre på smittevernutstyr. Problemet var størrelsen på dem. Vi hadde ikke nok, sier Høie.

Fondenes stusser over svaret, og sier at helseministeren er klar over hvor mange som bor i Norge, og at en pandemi i verste tilfelle kan ramme hele befolkningen.

– Det er kanskje et underlig svar, men det er ikke mer underlig enn at det ikke er noen andre som heller har kommet frem til et annet svar, sier Høie.

– Betyr det at du tenker at det ikke er noen annen helseminister som kunne gjort en bedre jobb enn det du gjorde?

– Det er det helt garantert, men det er i hvert fall ingen andre helseministere i Europa som jeg kjenner til som hadde bygget opp den typen lagre, sier han.

– Det gikk så langt at sykehusene måtte gjenbruke smittevernutstyret sitt, og sykehusansatte og pasienter ble utsatt for en unødvendig smitte. Tenker du i dag at du burde gi en beklagelse?

– Jeg har hele veien vært tydelig på at dette var mitt store mareritt. Jeg har ingen problemer med å beklage til ansatte i helsetjeneste som opplevde stor bekymring for at de skulle måtte gå på jobb uten å ha smittevernutstyr, sier Høie.

Han legger til at han er glad for at Koronakommisjonen peker på at vi i den situasjonen viste handlekraft, som gjorde at vi løste problemet og skaffet enorme mengder utsyr til Norge.