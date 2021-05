Erna Solberg avlyser 17. mai-tale

Statsminister Erna Solberg sto egentlig som hovedtaler på Bergens 17. mai-program. Nå opplyser hun til komiteen at hun ikke kan delta likevel, melder Bergens Tidende.

Grunnen til at statsministeren avlyser, er at hun må følge smittevernreglene som gjelder i Oslo, til tross for at hun er i Bergen.

Det blir i stedet Bergens brannsjef Leif Linde som får ansvaret for å holde hovedtalen, opplyser Hanna Torsdotter Husabø i 17.mai-komiteen til avisen.