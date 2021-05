Hamas hevder å ha gjennomført rakettangrep mot flyplass ved turistby i Israel

Hamas hevder å ha angrepet en flyplass ved feriebyen Eilat, melder AFP. Israel avviser imidlertid at et angrep har skjedd.

Angrepet har ifølge nyhetsbyrået AFP skjedd mot landets nest største flyplass, Ramon, som ligger et lite stykke unna turistbyen Eilat, helt sør i Israel.

En israelsk kilde sier imidlertid at det ikke stemmer og at området ved Eilat ikke er rammet av et angrep. Det melder al-Arabiya, som siterer nyhetsbyrået Reuters.

Kilden sier at flyplassen opererer som vanlig.

Torsdag morgen ble alle fly som skulle til Ben Gurion-lufthvnen omdirigert til Eilat og lufthavnen Ramon lengst sør i Israel.

Hamas skal ha skutt raketter mot Tel Aviv og Jerusalem tidlig torsdag.

Det har siden 6. mai pågått flere krafitge sammenstøt mellom palestinere og israelske styrker, som følge av en strid der flere palestinske familier er truet med utkastelse.

Situasjonen har trappet seg opp kraftig de siste dagene, og det har vært flere meldinger om rakettangrep fra begge sider.

Egypt vil forhandle fram fred

En egyptisk delegasjon har torsdag ankommet Tel Aviv for å møte israelske myndigheter og begynne samtaler om fred mellom Israel og Hamas.

Det forteller egyptiske etterretningsoffiserer til nyhetsbyrået AP.

Den samme delegasjonen skal allerede ha vært i krigsherjede Gaza for å snakke med Hamas. Egypt har også tidligere vært sentral i fredsforhandlinger mellom partene.

83 mennesker er blitt drept i Gaza og sju i Israel i den raskt eskalerende konflikten.

Planlagt bakkeinvasjon

Torsdag skal den israelske hæren ha planlagt å presentere planer for en mulig bakkeinvasjon av Gaza, ifølge The Jerusalem Post.

Avisen opplyste tidlig torsdag at planene vil bli presentert for sjefen av den israelske hæren (IDF) senere torsdag.

FNs sikkerhetsråd har enda ikke blitt enige om en felles uttalelse om den eskalerende konflikten mellom israelerne og palestinerne.