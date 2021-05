Jansen ble i januar tiltalt for en rekke grove bedragerier med en totalsum på over 4,5 millioner kroner.

Han har erkjent straffskyld for de fleste bedrageriene. 18. mai starter rettsaken.

Rehab

På sin egen Facebook-profil har Jansen kommet med en beklagelse og forteller at han er på avrusning. Han skriver at han har vært på behandling i fem måneder og har våknet opp helt rusfri.

– Jeg vil først begynne med å si unnskyld og beklage til alle ofre i svindelsaken min. Selv om det ikke hjelper deres situasjon på noe som helst måte, må jeg for min egen del ta inn over meg det jeg har gjort, forsone meg med tanken på at jeg har vært kriminell, og gjøre opp for meg, skriver han og informerer om at rettsaken starter 18. mai.

Han forteller videre at han er klar for å ta straffen han får og har lyst å gjøre opp med ofrene på best mulig måte.

– Det jeg har gjort er helt uakseptabelt og jeg føler en ekstrem skam og anger, sier han og fortsetter:



– De syv-åtte siste årene har jeg levd et liv basert på løgn og bedrag. Jeg har lurt meg selv til å tro jeg er noe jeg slett ikke er.

Handlet om penger til rus

Jansen forklarer at rusmidler har vært hans hverdag og at han mistet kontrollen.

– Løgner, manipulering og til slutt svindel ble en del av min mørke side, som tok helt over. Til slutt handlet det bare om å holde en fasade og få penger til rus, skriver han.

25-åringen forklarer at kokain og piller ble en del av livet hans, og da han var 16 år jobbet han som club-manager – starten på et liv i rus.

– Det ble aldri nok, og etter hvert som tiden gikk søkte jeg mer spenning og mer rus, og havnet i et miljø hvor den Carl Aksel jeg nå i behandling er blitt kjent med, ikke hører hjemme.

Skriver bok

25-åringen skriver at han jobber med en bok hvor pengene han tjener skal gå til ofrene i svindelsaken.

– Jeg går dypt inn i alt som har skjedd siden ungdomstiden med kriminalitet, reality-status, rus og relasjoner. Hvis jeg tjener noen penger på boken, skal alle inntekter på boken gå til ofrene i svindelsaken min. Det er ikke nok, men det er en begynnelse.

Han forteller videre at han har misbrukt forbildestatusen sin, noe som får han til å spy.

– Rus ble noe jeg fremsnakket, og jeg skapte et bilde av at å være «gangster» er det som gjelder. Jeg skammer meg over hvordan jeg kan ha påvirket unge gutter og jenter til å tro at dette livet var kult. Derfor legger jeg nå ned hele Jans3n-musikkprosjektet som glorifiserer en forferdelig livsstil med kriminalitet og rus, noe jeg absolutt ikke står for lengre.

Vil ikke ha medfølelse

Jansen forklarer at han ønsker å hjelpe andre unge mennesker før det er for sent. Derfor har han startet utdanning som terapeut for å kunne jobbe som ungdomsarbeider. Han påpeker at han ikke kan endre fortiden, men han vil endre fremtiden.

– Jeg forventer absolutt ikke at noen skal bry seg, eller ha noe medfølelse for meg, for jeg har vært en ordentlig dritt.

God kveld Norge har vært i kontakt med Jansen, som er klar over at innlegget hans blir omtalt. Han sier også følgende:

– Jeg har valgt å skrive dette fordi jeg har hatt så mye omtale i media uten å få sagt noe selv. Og i den fasen jeg er i livet nå, er det viktig for meg å ta et oppgjør med fortiden.