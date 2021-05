Dette er regjeringens rulleråd til russen

Mandag 17. mai starter russefeiringen i flere kommuner i Norge, blant annet Oslo.

Kunnskapsminister Guri Melby unner alle russ en fin russetid, men ber folk følge smitteverntiltakene.

– Ha det gøy, men følg smitteverntiltakene der du bor og ikke rull med for mange, skriver Melby i en pressemelding.

Maks 20 på rulling

Regjeringens rulleråd er at det kan være opptil 20 russ sammen i bussen der smittetallene er lave, og inntil 10 der smittetallene er høye.

Rulling defineres ikke som ett arrangement, men Melby råder russen til å tenke over hvor mange de er sammen.

– Selv om det er gøy å treffe mange og nye mennesker, ber jeg dere være maksimalt 20 sammen i bussen der det er lav smitte, sier Melby.

I områder med mye smitte anbefaler også helsemyndighetene testing annen hver dag før du som er russ deltar på rulling eller annen russemoro.

Dette er FHIs råd for russetiden Ta en gratis test og bli hjemme hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon, er syk eller i karantene.

Hold god avstand til andre (minst 1 meter).

Vask hender eller bruk hånddesinfeksjon ofte. Bruk håndsprit før du deler ut russekort.

Ikke del flaske med andre.

Husk at det er mindre smitterisiko utendørs.

Alle må begrense hvor mange de er sammen med for å begrense smittespredning. For å ikke ha for mange nærkontakter, kan det være lurt å danne mindre, faste grupper som er sammen. For eksempel kan de som har buss sammen være en gruppe, eller de som er sammen ellers. Ta likevel hensyn slik at ingen blir alene.

Unngå å ta med ungdom som ikke er russ i buss, bil eller i gruppa, for å unngå smitte til andre skoler eller trinn.

Last gjerne ned Smittestopp-appen for å bidra til rask og god smittesporing dersom du eller andre utsettes for smitte. Kilde: FHI

– Vær med de samme

Den siste uken har det vært flere utbrudd blant russ. I Horten har rundt 20 russ testet positivt etter at to busser møttes fredag 7. mai.

Statsråden oppfordrer russen til å holde seg til de samme russekompisene gjennom hele russetiden for å hindre smitten i å spre seg.

– Er dere for eksempel 14 på russebussen og bor i et område med mye smitte, så del dere i to og vær de samme på hver rulling. For om dere danner en kohort sammen, er sjansen mindre for å spre eventuell smitte, sier Melby.

Statsråden presiser også at det er viktig å overholde de generelle smitteverntiltakene.

– Vask hender grundig, drikk kun av din egen flaske, og hold deg hjemme om du er sjuk eller forkjølet, minner Melby om.

Hun understreker også at kommunene kan gi egne anbefalinger hvis det er nødvendig med tanke på smittesituasjonen lokalt.