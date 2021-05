Nå får kvinnene sykle Tour de France: – En stor nyhet

Fra og med neste sommer vil kvinnene endelig få muligheten til å sykle Tour de France som et fullstendig etapperitt.

De bekrefter Tour de France-sjef Christian Prudhomme i et intervju med Guardian.

– Det starter 2022. Den avgjørelsen er tatt. Hadde det ikke vært for koronapandemien, ville det skjedd allerede i år, sier rittsjefen.

Kvinner har tidligere syklet ulike varianter av rittet som Tour Feminin og endagsrittet La Course by Le Tour de France. Nå blir rittet, som omtales som «Tour de France Femmes», et fullstendig etapperitt.

Det vil foregå i tidsrommet etter herrenes Tour de France.

– Det er fordi vi ønsker at de store TV-selskapene skal sende kvinnerittet. Vi ønsker å lage et selvstendig ritt, sier Prudhomme.

TV 2s sykkelkommentator, Mads Kaggestad sier det er spennende og veldig bra at kvinnene omsider får en fullverdig utgave av Tour de France.

Han mener imidlertid en felles og samtidig arena for kvinner og herrer vil være det beste.

– Jeg frykter at TV-seerne er litt mette etter herrenes Tour de France, og at det vil bli litt oversett. I fremtiden tror jeg det vil være fornuftig å få det inn samtidig som herrene. Å samkjøre herrene og kvinnene vil være gunstig logistikkmessig og kunne skape enorm interesse, sier Kaggestad.

– Enorm utvikling

Han foreslår som et eksempel å kombinere kvinnerittets avslutning med herrenes åpningskilometer i én TV-sending.

– Finalen for kvinnene vil være mye mer interessant enn starten for herrene. Kombinert vil det gi enorme muligheter for et veldig godt TV-produkt. Det vil også gjøre det enda mer attraktivt for sponsorene, sier Kaggestad, som drar paralleller til langrennssporten.

– Der ser man at kvinneløpene og herreløpene ofte er del av den samme TV-sendingen, sier han.

Den tidligere proffsyklisten er ikke i tvil om potensialet som ligger i kvinnesyklingen.

– Kvinnelig sykkelsport er i en enorm utvikling. Flere av de store sponsorene ser gevinsten av å være med på den kvinnelige satsingen, sier han.

Kaggestad viser også til bredden kvinnelag gir i sponsormarkedet:

– Uno-X etablerer et kvinnelag, som fort kan havne i Tour de France. Da kan fort kvinnelaget være deres mest attraktive. Herrelaget til Movistar var ikke i nærheten på Flandern rundt, som deres rytter Annemiek Van Vleuten vant på kvinnesiden.

– En stor nyhet

En av landets beste syklister, Katrine Aalerud, jubler over nyheten.

– Det er en stor nyhet som jeg er veldig positiv til. Tour de France er essensen av sykkelsport, og veldig viktig økonomisk og for interessen, sier Aalerud som nylig har syklet Liège-Bastogne-Liège og Amstel Gold Race.

– Det vært bra med oppmerksomhet rundt de rittene. Tour de France vil forsterke den ytterligere, sier Aalerud, som har sine styrker i motbakke.

– På kvinnesiden har vi ikke så veldig mange klatreritt. Tour de France vil endre til det, og være et fantastisk tilskudd til sporten, sier Movistar-rytteren.

26-åringen trekker også frem tilskuerne som noe av det som gjør Tour de France spesielt.

– Jeg håper noen av dem som reiser for å se herrenes Tour de France blir igjen for å se på kvinnene. På Amstel Gold Race og La Fleche Wallonne så vi at flere av tilskuerne som ventet på herrene så på kvinnene først, sier Aalerud, som gjerne skulle syklet Tour de France de samme dagene som herrene.

– Jeg skjønner at det også kan være utfordringer knyttet til det. Kanskje kan det også være noen fordeler ved å ha hele arenaen for seg selv også. At det kommer et fullverdig etapperitt for kvinner i Tour de France er uansett veldig gledelig, sier hun.