FHI med klar oppfordring før langhelgen: – Vi er urolige

Den siste uken har det vært en kraftig smitteøkning blant unge. Nå er FHI bekymret for at det kan bli en ny smitteoppblomstring etter helgens festligheter.

Forrige uke ble det for første gang på syv uker registrert en økning i antall nye smittede. Spesielt blant ungdommer og unge voksne har smitten eksplodert.

– Den økningen vi ser nå skyldes lokale utbrudd flere steder i landet. Det er særlig blant ungdommer, gjerne russ, at smitten stiger, sier overlege Preben Aavitsland i FHI.

I aldersgruppen 13-19 år har antall meldte tilfeller økt med hele 57 prosent i uke 18.

Aavitsland frykter at smitten vil stige ytterligere etter langhelgen.

– Vi er selvfølgelig litt urolige for at den helgen som kommer nå skal føre til en oppblomstring flere steder, sier Aavitsland.

OVERLEGE: Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix Foto: Tor Erik Schrøder

Smitten øker fire steder

I FHIs ukesrapport for uke 18 kommer det frem at smitten øker i fire fylker; Agder, Vestland, Rogaland og Vestfold og Telemark.

Smitteøkningen knyttes flere steder til utbrudd blant russen. I Horten har rundt 20 russ testet positivt etter at to busser møttes fredag 7. mai.

– Vi oppfordrer alle, men spesielt russen, til å ta smittevernet på alvor denne helgen, sier Aavitsland.

Selv om smitten har økt betydelig flere steder i landet tror Aavitsland at dette fort kan snu.

– Vi har sett at kommuner som opplever utbrudd ofte klarer å få kontroll på situasjonen i løpet av tre til seks uker. Så vi regner med at både Skien, Porsgrunn, Stavanger, Bergen og Ålesund klarer å snu utviklingen og komme tilbake til et lavt nivå, sier Aavitsland.

Raser mot forslaget

I regjeringens oppdaterte vaksinestrategi skal unge voksne mellom 18 og 24 få koronavaksine tidligere enn det som var den opprinnelige planen.

I tillegg vurderer regjeringen å gjøre en enda skjevere geografisk fordeling. De åpner for å gi 60 prosent flere vaksiner til 24 utvalgte østlandskommuner.

Det betyr at 319 norske kommuner kan bli nødt til å gi fra seg vaksinedoser.

– Det synes jeg er helt urimelig, sier Tønsberg-ordfører Anne Rygh Pedersen (Ap) til TV 2.

NEKTER: Ordføreren i Tønsberg vil nekte å gi fra seg doser til andre kommuner. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Flere ordførere reagerte kraftig på regjeringens forslag.

– Jeg har ikke lyst å sette grupper opp mot hverandre, men når det er snakk om eldre mennesker med underliggende sykdom, så er det viktigere enn unge russ på Østlandet, sier Ålesund-ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap).

– Farligere i Oslo

FHI ønsket å gå enda lenger enn det regjeringen foreslo. De anbefalte at de 24 utvalgte kommunene skulle få 80 prosent flere doser enn de ellers ville fått.

– Grunnlaget for vårt forslag er at noen kommuner på det sentrale Østlandet i lang tid har hatt høye tiltak. I tillegg har de hatt veldig strenge tiltak, mye strengere enn det som gjelder i resten av landet, sier Aavitsland.

Han mener derfor at økt vaksineleveranse kan slå ned smitten og hindre alvorlig sykdom.

– Det er farligere å være en 60-åring i Oslo enn å være en 60-åring i Tydalen i Trøndelag. Det er rett og slett fordi det er mye større fare for å bli smittet i Oslo. Det må vi også ta hensyn til når vi fordeler vaksine, sier Aavitsland.

Vaksinetempoet øker

De neste månedene skal vaksineringen trappes kraftig opp i hele landet.

– Vi skal klare å vaksinere veldig mange. Mellom nå og august skal vi sette nesten 6 millioner doser, sier Aavitsland.

Det vil likevel ta ytterligere noen uker før vaksinetempoet virkelig skyter fart.

– Nå i mai går det litt sakte fordi det er mange som skal få sin andre dose. Men fra uke 22 blir det veldig mye nyvaksinering. Da skal vi bevege oss fort nedover aldersgruppene, sier Aavitsland.

Han tror alle over 18 år har fått tilbud om første dose i løpet av juli.

– Det kan nok bli en ganske normal sommer. Men et viktig hensyn for oss er at skolestart til høsten skal bli så normal som mulig, sier Aavitsland.