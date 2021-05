Frykter nye demonstrasjoner

Kl. 21: Se Manchester United - Liverpool på TV 2 Sport Premium og Sumo

De omfattende protestene mot Glazer-familien fikk store konsekvenser for Manchester United. Nå tar klubben kraftige grep for å hindre at scenene skal gjenta seg foran torsdagens storkamp.

Ifølge Daily Mail har spillerne fått streng beskjed om å hemmeligholde planene rundt kampforberedelsene. Og de klubbansatte har kun fått begrenset informasjon for å hindre mulige lekkasjer.

Det har tidligere versert flere rykter om at flere klubbansatte visste om den planlagte Old Trafford-stormingen for halvannen uke siden, noe klubben senere benektet.

Har bygget vegg

Det var protestene i forkant av Liverpool-kampen for halvannen uke siden som er grunnen til at storkampen nå skal spilles torsdag kveld.

Etter det TV 2 erfarer er det fortsatt fare for nye demonstrasjoner. I forkant av kampene mot Roma og Leicester har det også vært svært omfattende sikkerhetsopplegg.

Klubben har nå bygget en tre meter høy vegg og fått installert stålbarrierer for å beskytte de mest utsatte delene av Old Trafford, inkludert den delen av arenaen der supporterne klarte å komme seg inn sist.

United har også måttet styrke sikkerheten på treningsanlegget den siste tiden. Antallet vakter er høynet betraktelig og det er også kommet flere sikkerhetsinstallasjoner. Fansen tok seg også inn på treningsanlegget noen dager før Liverpool-kampen opprinnelig skulle vært spilt.

– Nesten alle vennene mine var utenfor stadion i dag. De bryr seg om klubben og de vil ikke at Glazer-familien skal være en del av klubben. Det er skikkelige supportere, det er ikke fotballpøbler. Det er folk som er lei av Glazers og som har vært det i 16 år, fortalte United-kjenneren Andy Mitten til TV 2 for halvannen uke siden.

Journalisten sa den gang at han var usikker på hvor lenge protestene ville vare.

– Jeg vet ikke. Det har vært store protester før, både i 2005 og 2010. Eierne har klart å stå i stormen tidligere.

– Fansen vil ikke styre klubben, men de vil ikke plutselig få vite på en søndag at klubben din skal spille i Superligaen uten å ha fått noe som helst info på forhånd.

Stjernene tilbake

Det er ventet at Ole Gunnar Solskjær stiller med et stjernespekket mannskap til torsdagens kamp, ettersom svært mange fikk hvile i tirsdagens tap mot Leicester. En seier mot Liverpool vil bety at United sikrer seg andreplassen i Premier League.

For Klopp og co. vil seier bety at laget henger med i kampen om den viktige fjerdeplassen.