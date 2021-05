Mann siktet for voldtekt etter Åsted Norge-etterlysning

Ifølge Avisa Oslo ble mannen i 20-årene pågrepet tirsdag denne uka. Han har knyttet seg til hendelsen, men erkjenner ikke straffskyld. Mannen er varetektsfengslet i fire uker, og han samtykket til dette.

– Bakgrunnen for at vi har pågrepet og siktet en person, er innhenting av videovervåking på stedet. Videoovervåkingen ble vist på Åsted Norge og medførte at vi fikk et tips fra publikum som mente å gjenkjenne personen på videoen, forteller politiadvokat Henrik Rådal i Oslo politidistrikt.

Mannen ble etterlyst på Åsted Norge den 19. april. Politiadvokaten takker publikum for tips i forbindelse ned etterforskningen.

– I denne saken har bistand fra publikum vært helt avgjørende for å bringe etterforskningen videre, sier Rådal.

Overgrepet skal ha skjedd søndag 21. februar. Da var en kvinne er på vei hjem, etter å ha tilbragt kvelden med venner. Hun kom med nattbussen til Tøyen litt før klokka 03.30.

På Tøyen Torg ble hun kontakta av en ukjent mann.

ETTERLYST: Her mener politiet at den etterlyste mannen begår et seksuelt overgrep mot kvinnen. Foto: Overvåkningsvideo/Politiet

Kvinnen gikk over torget, i retning Kiwi, og mannen fulgte etter. Så ble hun utsatt for det politiet mener er et seksuelt overgrep.

– I undergangen ved parkeringsplassen ved Kiwi, står det et overvåkningskamera som har filmet hendelsen. Fra det kameraet har vi bilder og film av gjerningspersonen, som vi ønsker å få identifisert, sa Ann Kristin Grosberghaugen til TV 2 i forbindelse med etterlysningen.

PÅ ÅSTEDET: Seksjonsleder Ann Kristin Grosberghaugen ved etterforskningsseksjon seksuallovbrudd står ved undergangen hvor hendelsen skjedde. Foto: Espen Storsve/Åsted Norge

Åsted Norge tok for seg saken 19. april.

– Vi etterforsker dette som en svært alvorlig hendelse, og det er viktig for oss å finne en løsning på saken, sa Grosberghaugen den gang.