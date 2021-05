Elon Musk sier nei til Bitcoin – verdien stuper

Tesla stanser alt salg av bilene sine med kryptovaluten Bitcoin. Det kunngjør Elon Musk på Twitter. .

– Vi er bekymret over raskt økende bruk av fossile drivstoff til Bitcoin-utvinning og transaksjoner, spesielt kullkraft, som har de verste utslippene av alle drivstoff, erklærer musk.

Bitcoin, verdens største kryptovaluta, falt nesten åtte prosent i verdi etter kunngjøringen.

– Kryptovaluta er en god idé på mange nivåer og vi mener det har en lovende fremtid, men dette kan ikke skje på bekostning av miljøet, fortsetter Musk.

Ivrig tilhenger

Tesa- og SpaceX-sjefen er en uttalt tilhenger av kryptovaluta, og har ved flere anledninger påvirket verdien til både Bitcoin og Dogecoin gjennom sine uttalelser.

I januar skjøt Bitcoins verdi i været etter at Musk ganske enkelt twitret «#bitcoin». Oppgangen fortsatte i februar, etter det ble kjent at Tesla hadde kjøpt Bitcoin for en og en halv milliard dollar og at man kunne kjøpe biler for valutaen.

Bitcoin-utvikling krever svært mye energi, som denne hallen i Keflavik, Island. Foto: Reuters/Jemina Kelly

Store utslipp

Samtidig som Bitcoin har nådd nye høyder de siste månedene, har flere slått alarm om det høye energiforbruket som går med til utvinning av kryptovalutaen.

Bitcoin-utvinning er basert på kompliserte og tidkrevende dataprosesser som krever mye energi og stadig mer datakraft. Vanlige datamaskiner er ubrukelige til dette. Spesialutviklede dataanlegg i store haller, blant annet i land der elektrisitet kommer fra kullkraft, brukes i stedet.

Miljøforkjempere har slått alarm om utslippsnivået til Bitcoin. Her fra en utvinningshall i Moskva. Foto: Maxim Zmeyev/AFP

– Tesla kommer ikke til å selge noen Bitcoin. Vår hensikt er å bruke den til transaksjoner så snart den digitale gruvedriften går over til mer bærekraftig energibruk. Vi ser også på muligheten for å bruke andre kryptovalutaer som bruker mindre enn 1 prosent av Bitcoins energibruk, skriver Musk.

En studie fra Münchens tekniske universitet og Massachusetts Institute of Technology (MIT) i 2019 konkluderte med at det globale bitcoin-nettverket på slutten av 2018 sto for utslipp av 22,9 millioner tonn CO2. Det tilsvarer en stor by i Vesten eller et helt utviklingsland som Sri Lanka.