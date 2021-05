Tuchel kritiserer eget laguttak

– Det var totalt vår feil, ingen andres, sier Thomas Tuchel til Sky Sports.

Hans lag tapte 0-1 for Arsenal på hjemmebane. Det gjør topp fire-plasseringen mindre sikker enn den var på forhånd.

Tyskeren er alt annet enn fornøyd med det Chelsea-spillerne viste. Han mener at de sløste med sjansene, at baklengsmålet mer eller mindre var et selvmål og at de ikke var skarpe nok.

Samtidig tar Tuchel selvkritikk. Han gjorde sju endringer fra laget som slo Manchester City på Etihad i helgen.

– Jeg er ikke fornøyd med lagoppstillingen min. Det er lett å si etterpå, men det var for mange endringer. Jeg burde ikke gjort det sånn, mener han.

– Er det noe spesielt du tenker på?

– Det er noe spesielt, men det sier jeg ikke til deg, svarer 47-åringen med et lurt smil.

Lørdag har London-klubben FA-cupfinale mot Leicester. Tuchel avviser imidlertid at laguttaket hadde noe med det tette kampprogrammet å gjøre.

Nå venter også en kamp for å berge topp fire-plasseringen. Chelsea har Leicester hjemme og Aston Villa borte igjen i Premier League. To seirer garanterer Champions League-plass, men ett poengtap åpner for at Liverpool kan ta dem igjen.

– Jeg tror det fortsatt er i våre hender. Sånn er det. Det er en sjanse tapt, men vi har hatt noen gode resultater, så vi må takle tapet.

– Det er den verste følelsen å tape. Jeg har en drittkveld nå. Alle har en dårlig kveld. Så ja, det har en påvirkning på humøret mitt nå. Kanskje ikke i morgen, men jeg har det nå, slår Tuchel fast.