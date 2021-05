Foreldrene på 18-årsdagen: – Vi klamrer oss til håpet

Den 3. mai 2007 forsvant Madeleine McCann sporløst fra familiens feriehjem i Portugal. Tragedien inntraff kun dager før hennes fjerde bursdag, 12. mai. I år ville Madeleine fylt 18, og foreldrene hennes har tradisjonen tro markert dagen.

– Mai er alltid vanskelig. Det minner oss på rene som har gått, årene vi kunne hatt sammen som har gått tapt eller blitt stjålet fra oss, skriver foreldrene Kate og Gerry McCann i en uttalelse på Facebook-siden «Find Madeleine».

Vanligvis pleier venner og familie å samle seg i den lille hjembyen Rothley for å markere bursdagen. Koronapandemien gjør dette vanskelig, og markeringen har måtte skje digitalt.

Gerry og Kate McCann sier at Madeleines 18-årsdag er en stor påkjenning. Foto: Rafael Marchante/REUTERS

– I år er det spesielt krevende ettersom vi skulle feiret Madeleines 18-årsdag, legger foreldrene til.

Klamrer seg til håpet

Familien markerte dagen med en nedtonet feiring i sitt eget hjem, og opplyste at de ikke ville kommentere forsvinningen med mindre det kom en «betydelig» utvikling. Nyhetsbyrået AFP skriver at foreldrene ønsker å skjerme Madeleines to yngre søsken for medieoppmerksomheten som har fulgt saken de siste årene.

Foreldrene sier at de klamrer seg til håpet, «uansett hvor lite, for at vi får se Madeleine igjen».

Mistenker tysker

Etter flere år uten gjennombrudd i etterforskningen, kunngjorde politiet i fjor sommer at de mistenker en 43 år gammel tysker for å stå bak forsvinningen. Etterforskerne mener at mannen, kjent som Christian B., kidnappet og drepte Madeleine McCann.

Tysk politi finkjemmet blant annet en kolonihage i fjor sommer, etter det ble kjent at 43-åringen Christan B. er mistenkt i saken. Foto: Hauke-Christian Dittrich/AFP

Christian B. har en langt rulleblad, som blant annet inkluderer seksuelt misbruk av barn og voldtekt. Tyske etterforskere sier de har «konkrete bevis» som tyder på at Madeleine er død. Hos britisk politi har Madeleine derimot fremdeles status som savnet.