Ny spenning i topp fire-racet: – Sjelden du ser så grove feil

Jorginho-brøler ble kostbar for Chelsea mot byrival Arsenal.

Chelsea-Arsenal 0-1

Resultatet gir en fornyet nerve i topp fire-kampen. Med få runder igjen er dette status:

Leicester kan ta maks 72 poeng.

Chelsea kan ta maks 70 poeng.

Liverpool kan ta maks 69 poeng, mens West Ham kan ta maks 67 poeng.

Liverpool trenger altså å vinne sine kamper samtidig som noen foran avgir poeng.

Det vil ett av dem uansett gjøre. I neste serierunde møtes Chelsea og Leicester på Stamford Bridge, noe som kan vise seg å bli et nøkkeloppgjør i kampen om Champions League-plass.

Lag Kamper spilt Poeng Målforskjell 3. Leicester 36 66 21 4. Chelsea 36 64 22 5. West Ham 35 58 10 6. Liverpool 34 57 18

– Sjelden du ser

Chelsea var det førende laget, men havnet tidlig under. Like etter at Kai Havertz hadde brent en kjempesjanse alene med keeper, rotet Jorginho det til på egen banehalvdel.

Den vanligvis så pasningssikre midtbanespilleren sendte et tilbakespill i retning eget mål. Kepa Arrizabalaga klarte bare så vidt å avverge den fra å gå inn, før Arsenal på returen scoret ved Emile Smith Rowe.

– Det er sjelden du ser så grove feil i toppfotballen, sa ekspertkommentator Nils Johan Semb.

– Et grusomt tilbakespill, fulgte Trevor Morley opp.

– I praksis et selvmål

Samtidig passet ekspertene på å gi mye ros til Arsenals aggressive press, som de mente fremprovoserte Jorginhos feil. Chelsea-sjef Thomas Tuchel er lite fornøyd med måten målet ble gitt bort på.

– Første omgang var OK. Det var nok til å lede 3-0, men vi lå under 0-1 fordi vi glemte å score i den andre enden og så scoret vi i praksis et selvmål. Jeg vet ikke hvordan Arsenal skulle scoret om vi ikke ga det til dem selv, sier manageren til BBC.

På tampen av kampen hadde Chelsea flere enorme muligheter. Like før slutt traff både Kurt Zouma og Olivier Giroud tverrliggeren i samme angrep.

Martin Ødegaard spilte hele kampen for Arsenal.