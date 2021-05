Dønnum med helfrekk Rolex-feiring

Artikkelen oppdateres!



Etter sjansesløseri fra begge lag steppet Aron Dønnum opp med både målgivende og to scoringer i andre omgang da Vålerenga slo Brann 3-0 onsdag.

Dønnum var først avgjørende da han dro seg inn fra høyrekanten og slo ut til innbytter Osame Sahraoui midtveis i andre omgang. Via stolpen gikk Sahraouis skudd forbi Håkon Opdal i Brann-målet

I sluttminuttene satte Dønnum selv ballen i nettet to ganger, og sørget for 3-0-seier i Bergen.

Etter å ha satt inn 2-0 vartet sågar Vålerenga-profilen opp med en Rolex-feiring av det helfrekke slaget, før han hysjet etter å ha satt inn VIFs tredje.

Med de to sene scoringen løsnet det for Vålerenga foran mål. Til tross for at de stort sett styrte slet de med å finne veien til mål mot Brann. I 1-1-kampen mot Rosenborg var Vålerenga avhengig av en uheldig Even Hovland som headet ballen i eget nett.

Nå venter Molde 16. mai for Brann, mens Vålerenga spiller mot Kristiansund.

