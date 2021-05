Ordførere raser – nekter å gi fra seg vaksinedoser

319 norske kommuner kan bli nødt til å gi fra seg vaksinedoser, dersom regjeringen går inn for en enda skjevere geografisk fordeling. Det får flere til å reagere sterkt.

Regjeringen åpner for å gi 60 prosent flere vaksiner til 24 utvalgte østlandskommuner.

13 andre kommuner, deriblant Bergen, Skien, Stavanger og Trondheim, får like mange doser som tidligere.

Tar forbehold

Dersom regjeringen går inn for en enda skjevere geografisk fordeling, betyr det at 319 norske kommuner vil bli nødt til å avgi sine vaksinedoser.

– Regjeringens beslutning har viktige forutsetninger: Vi må sikre at de kommunene som får færre doser i juni og begynnelsen av juli har kapasitet til å få tatt dette igjen i siste del av juli. Sammen med statsforvalterne vil vi gå i dialog med kommunene for å undersøke at vaksinasjonen i feriemåneden juli kan gå etter planen, sier statsministeren og fortsetter:

– Skal vi endre fordelingen, må vi først være sikre på at dette ikke fører til en forsinkelse av når hele befolkningen er vaksinert.

Koronastatssekretær Saliba Korkunc understreker derfor at det ikke er sikkert regjeringen vil gå inn for en større omfordeling.

– Det var mange nyheter knyttet til vaksinestrategien på dagens pressekonferanse, så at ikke alle nyanser og detaljene kommer frem er helt naturlig. Men vi har opplyst om dette fra starten av, sier Korkunc til TV 2.

Statssekretæren sier at en ytterligere omfordeling innebærer en risiko for fremdriften i vaksineplanen, og at de ønsker å unngå dette.

De vil derfor gå i en grundig dialog med kommunene en slik omfordeling vil ramme.

Nekter å gi fra seg doser

Men beskjeden om en mulig omfordeling faller ikke i god jord hos flere ordførere.

– Det synes jeg er helt urimelig, sier Tønsberg-ordfører Anne Rygh Pedersen (Ap) til TV 2.

Hun nekter å gi fra seg kommunens vaksinedoser.

– Det handler om den veldig nære forhistorien vi har hatt denne våren med skyhøye smittetall hvor vi en periode lå godt over Oslo når det kommer til smittetrykk, sier ordføreren.

Slik blir fordelingen Disse kommunene får flere vaksiner: · Asker · Bærum · Drammen · Eidsvoll · Enebakk · Fredrikstad (får i dag 20 % flere doser enn grunnfordelingsnøkkelen tilsier) · Frogn · Gjerdrum · Halden · Indre Østfold · Lier · Lillestrøm · Lørenskog (får i dag 20 % flere doser enn grunnfordelingsnøkkelen tilsier) · Moss (får i dag 20 % flere doser enn grunnfordelingsnøkkelen tilsier) · Nannestad · Nittedal · Nordre Follo · Oslo (får i dag 20 % flere doser enn grunnfordelingsnøkkelen tilsier) · Rælingen · Råde · Sarpsborg (får i dag 20 % flere doser enn grunnfordelingsnøkkelen tilsier) · Ullensaker · Vestby · Ås Disse kommunene vil ifølge FHIs anbefaling få like mange doser som før (med forbehold om endringer): · Bergen · Førde · Hamar · Kongsvinger · Kristiansand · Larvik · Nes · Ringerike · Ringsaker · Sandnes · Skien · Stavanger · Trondheim Landets øvrige 319 kommuner vil måtte avgi doser.

Rygh Pedersen sier at hun har en viss forståelse for situasjonen i hovedstaden, men reagerer på at det er mange sammenlignbare kommuner med Tønsberg på lista over de som skal prioriteres.

– Jeg føler et ansvar for å si fra på vegne av innbyggerne i Tønsberg, og så får vi se om det er vilje til å revurdere det som kom frem i dag, sier ordføreren.

– Merkelig

Rygh Pedersen understreker at hun ikke er ute etter å lage bråk eller være vanskelig.

– Jeg er stort sett fornøyd med regjeringens håndtering, men akkurat nå – når vi er ferdig med å vaksinere de sårbare – må de fordele det på en måte som blir forståelig for folk, sier hun.

Også Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) reagerer på beslutningen.

– Jeg orker ikke å bruke ordet urettferdig, men det er en merkelig vurdering, sier han til TV 2 og legger til:

– Vi har vært dyktige og stått på døgnet rundt i ett år, også er dette resultatet, sier han.

– Dramatisk

Regjeringens forslag om enda skjevere geografisk fordeling bekymrer Ålesund-ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap).

Sunnmørs-kommunen er også blant dem som kan måtte gi fra seg vaksinedoser.

– Jeg ble overrasket. Jeg syns det var dramatisk prioritering. Vanligvis har jeg stor respekt for de faglige rådene, men jeg er redd for at vi setter svake grupper opp i mot frisk ungdom, og det gjør meg betenkt, sier Vinje Aurdal.

Ordføreren har en viss forståelse for at regjeringen differensierer, og at målet samlet sett er å få smitten ned i hele landet.

– Men når vi er i en situasjon hvor vi på kriseledelsen var bekymret over lite vaksine, og vi enda ikke har fått vaksinert risikogruppen fra 65 til 74, og vi i tillegg mottar melding fra sykehus at leger og pleiere er i kontakt med pasienter heller ikke har blitt vaksinert, så syns jeg det er litt vanskelig hvis vi skal bli fratatt 30 prosent av våre vaksiner fremover, sier hun.

Ordføreren sier hun nå må fordøye regjeringens beslutning, før hun vil diskutere saken med kriseledelsen og kommuneoverlegen.

– Jeg har ikke lyst å sette grupper opp mot hverandre, men når det er snakk om eldre mennesker med underliggende sykdom, så er det viktigere enn unge russ på Østlandet.