Skroter bruken av AstraZeneca permanent

Regjeringen har besluttet å fjerne AstraZeneca sin vaksine permanent. Janssen-vaksinen vil holdes i et beredskapslager.

Det kom frem under regjeringens pressekonferanse onsdag kveld.

– Regjeringen har besluttet at AstraZeneca-vaksinen ikke skal brukes Norge, heller ikke frivillig. De sjeldne, men alvorlige bivirkningene vi har sett i Norge, tilsier at risikoen ikke veier opp for nytten, sier helseminister Bent Høie og legger til:

– Dette gjelder spesielt når vi forventer betydelig flere mRNA-vaksiner fremover, og tidsintervallet mellom første og andre vaksinedose er utvidet slik at flere blir raskere vaksinert, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

– Norge er i en særstilling

Statsminister Erna Solberg forklarer avgjørelse med at Norge har relativt lavt smittetrykk, og at vi har god tilgang til andre vaksiner.

– Norge står i en særstilling. Norge har vurdert at ulempene er større enn effekten av å bruke den. I mange andre land, vil vurderingen av dette være annerledes fordi smitten er mye større, sier Solberg.

At Norge velger og ikke bruke de to vaksinene i det offisielle vaksinasjonsprogrammet, kan føre til at vaksinasjonen vil gå litt saktere enn andre land i Europa.

– I Norge har vi høy tillit til vaksinasjonsprogrammet, så selv om vaksineringen kan ta litt lengre tid her, ligger vi godt an til å vaksinere en høy andel av befolkningen, sier statsministeren.

Smitteverndirektør i FHI Geir Bukholm er fornøyd med regjeringens beslutning.

– Den er i tråd med de vurderingene vi har gjort i forhold til AstraZeenca og Janssen-vaksinen. Vi vil understreke at vi mener det er gode vaksiner, men med den smittesituasjonen vi har i Norge i dag, er risikoen høyere enn nytten, sier Bukholm.

Kan tilbys frivillig

Janssen-vaksinen vil holdes i et beredskapslager, og regjeringen har også konkludert med at denne kan tilbys frivillig til de som ønsker det.

– Vi vil be Helsedirektoratet utrede hvordan dette vil kunne gjøres. Direktoratet vil bli bedt om å se på hvilke kriterier som i så fall skal gjelde, hvordan informasjon om risiko skal gis, hvor vaksinen skal settes, og av hvem. Hvis Janssen-vaksinen skal tilbys, vil den være gratis og de som får den, vil være omfattet av pasientskadeordningen i tilfelle bivirkninger, sier Høie.

Det betyr at regjeringen trosser FHIs råd, som ikke ønsker en frivillighet i vaksinasjonsprogrammet.

Norge har bestilt 3,77 millioner doser av Janssen-vaksinen, og har nå om lag 72 000 doser på lager hos FHI. Lagringsperioden for denne vaksinen er opp til to år.

Kan donere doser

EU-avtalen med AstraZeneca og Janssen åpner for å donere vaksiner til andre land. En mulig løsning er at EU-landene får tilbake dosene de har avgitt til Norge, opplyser regjeringen.

En annen løsning er videreformidling av vaksinedoser under rammen av vaksinesamarbeidet Covax. Regjeringen starter nå arbeidet med hvordan dette skal løses praktisk.

– Dette vil vi gjøre i samarbeid med Europakommisjonen og med EU-landene som inngår i avtalen med AstraZeneca. AstraZeneca er en vaksine som er godkjent både av Det europeiske legemiddelkontoret og Legemiddelverket i Norge. Det er en effektiv vaksine som er brukt i mange land, og vi vil derfor sørge for at Norges doser kommer til nytte i andre land, som kan ha en mer alvorlig smittesituasjon enn vi har i Norge, sier Høie.